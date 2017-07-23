بالصورة- جنيفر لوبيز تتجوّل مع حبيبها في فرنسا

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شوهدت النجمة العالمية جنيفر لوبيز مع حبيبها الجديد أليكس رودريغيز في العاصمة الفرنسية باريس. وبدا أنّ الثنائي في حال عشق كبيرة. كما زار الحبيبان منطقة جنوب فرنسا حيث استمتعا بروعة الريفييرا الفرنسية، واستفادا من وقتهما للتسوق والاستجمام على متن اليخوت.



وبدأت العلاقة بين لوبيز ورودريغيز في مطلع العام الحالي بعد فترة وجيزة من انفصال لوبيز عن درايك. وبات الحبيبان الجديدان لا ينفصلان أبداً عن بعضهما. وزارا أخيراً معالم أثرية عدة في باريس (مثل متحف اللوفر والأزقة الباريسية التاريخية)، من دون أن يفلتا أيدي بعضهما البعض وفق ما أظهرته صور الباباراتزي التي تم التقاطها لهما، والصور التي نشرها الثنائي على حساباتهما عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ويقول رودريغيز، الذي يعمل الآن محللاً لرياضة البايسبول في قناة "فوكس الرياضية"، إن لوبيز امرأة مذهلة من دون شك، وواحدة من أذكى الأشخاص الذين التقاهم في حياته. وأكد أنه يعيش أوقاتاً رائعة ومميزة مع حبيبته جنيفر، خصوصاً وأنها امرأة بسيطة جداً وتحب الأمور البسيطة. إنّها أم مذهلة، وأخت رائعة وابنة حنونة على حد قوله.