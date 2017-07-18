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بالصور - هكذا احتفلت المقدم سوزان الحاج بعيد زوجها..!

18
JULY
2017
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في منزل المحامي زياد حبيش، التقت مجموعة من الوجوه المعروفة للاحتفال بعيد ميلاد السيد زياد حبيش زوج المقدم سوزان الحاج حبيش.
 
وقد حضر عدد كبير من الوجوه الفنية والاعلامية والسياسية ابرزهم فارس الغناء العربي عاصي الحلاني وزوجته كوليت الحلاني، النجم ناجي اسطا، النائب هادي حبيش وزوجته، الاعلامي وسام بريدي وزوجته العارضة التونسية ريم السعيدي، الاعلامية بولا يعقوبيان، خبير التجميل بسام فتوح وغيرهم.
 
عاصي الحلاني غنى بهذه المناسبة السعيدة “يا طير”، كذلك فعل ناجي اسطا الى غنى “كل الناس بتكبر” .
 
سوزان الحاج حبيش هي رئيسة مكتب الجرائم الإلكترونية وحماية الملكية الفكرية في قوى الأمن الداخلي، وأول ضابطة تنضم إلى صفوف قوى الأمن الداخلي. وهي تشغل العديد من المراكز الشرفية، فهي منذ عام 2005 مستشارة لعدد من الجمعيات التي تكافح المخدرات وتعمل على صون حقوق المرأة، كما أنها ضابط ارتباط الأنتربول في لبنان، ومنسقة وزارة الشؤون الاجتماعية، وعضو في الجمعية العالمية للشرطة النسائية، كذلك ألقت العديد من المحاضرات في لبنان وخارجه عن الجرائم الالكترونية وتبييض الأموال عبر شبكة الإنترنت.
 
(بصراحة)
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