بالفيديو - فنانة مصرية تكشف تعرضها للتحرش والضرب من جارها!

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كشفت الفنانة المصرية الصاعدة تغريد عبد الرحمن تعرضها للتحرش والضرب من قبل احد الرجال، عبر مقطع فيديو روت فيه بشجاعة تجربتها المريرة.



وأوضحت أنها بعد تصديها لتحرشه الدائم بها دون سبب مبرر، تعرضت للضرب من قبل جارها الذي اعتاد ملاحقتها بالمعاكسات والمضايقات بعد أن اعتبرها سيئة السلوك لا لشيء سوى لعودتها متأخرة إلى المنزل لظروف ارتباطها بالتصوير في الأعمال الفنية المشاركة بها، وبعد أن ضاقت بأفعاله ذرعا اشتكت لحارس العمارة أثناء وقوفه، فما كان منه إلا أن اعتدى عليها بالضرب.

وتخرجت تغريد في كلية التجارة الخارجية جامعة حلوان، وبدأت التمثيل من خلال المدرسة ثم قصور الثقافة ومسرح الجامعة وانضمت لفرقة ستوديو الممثل مع الفنان الكبير محمد صبحي، شاركت في عرض “شفيقة ومتولي” للدكتور عمرو دوارة وحصلت عنه على المركز الثالث كأحسن ممثلة من مهرجان المسرح القومي عام 2001، كما شاركت في العديد من العروض على مستوى قصور الثقافة وشاركت في مسلسل “الصعلوك” أمام الفنان خالد الصاوي، ومسلسل “جراب حوا” مع سوسن بدر وعبير صبري.

(لها)