بالصور - اليسا ونجم "ستار اكاديمي" محمد عطية معاً... ما القصة؟! ولن تصدقوا كم تغير!

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شارك الفنان المصري محمد عطية جمهوره عبر تطبيق "انستغرام" صوره قديمة جمعته بالنجمة اللبنانية اليسا، معلقاً عليها بالقول: "يااااااه يا عبد الصمد... انا كنت عامل كده ليه؟"، في اشارة الى تغير ملامحه حالياً بشكل كبير.



وكان عطية نشر أخيراً صوراً أظهرت التغير الكبير في جسمه.

وظهر محمد مع عضلات كبيرة ومفتولة الى جانب صديقته، إضافةً الى صورة أخرى من النادي الرياضي، حيث، لا شكّ، في أنّه يواظب على ممارسة التمارين الرياضية.

يُذكر أنّ عطية بدأ حياته الفنية بعدما حصد لقب الموسم الأول من مسابقة "ستار أكاديمي"، فعاد إلى مصر وشارك في بطولة فيلم ثم أصدر ألبوماً حقق نجاحاً كبيراً عندما مثل أول أدواره فانطلق في عالم السينما.

(لها)