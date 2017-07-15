بالصور - نقابة الأطباء تؤكد عدم مسؤولية د.نادر صعب في حادثة وفاة فرح القصاب

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صدر أخيراً، محضر التحقيق التي أجرته لجنة التحقيقات المهنية في نقابة الأطبّاء في بيروت، والذي يوضح أنّ كلّ العمليات التي أجراها صعب لفرح مبرّرة وليس هناك أي خطأ طبي.

وكشف المحضر الذي نشره موقع "الجديد" اللبناني عن عدد العمليات التي خضعت لها قصاب وهي شفط الدهون وبوتوكس في المعدة، إضافةً الى أنّ سبب الوفاة هو جلطة رئوية دهنية (قد تحصل بنسبة 15% كنوع من المضاعفات)، ولا تعتبر خطأ طبي.

ولفت المحضر الى أنّ التقنيات المستعملة متعارف عليها طبياً والمستشفى يعمل تحت إشراف وزارة الصحة، والمريضة خضعت لمراقبة بعد العملية، إضافةً الى أنّها نُقلت الى مستشفى آخر وهي متوفاة، من دون تحديد وقت الوفاة، الذي يكشفه الاطباء الشرعيين.

(لها)