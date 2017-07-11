بالصورة: الموت يفجع الفنان أيمن زبيب !

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بعد صراع مع المرض توفيت صباح اليوم والدة الفنان أيمن زبيب في إحدى مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت وستقام مراسيم الدفن غداً في ضيعة أيمن زبيب في الجنوب اللبناني.

ولهذا السبب ألغى أيمن جميع ارتباطاته الفنية الحالية وأبرزها سهرة فنية كبيرة كان من المقرر أن يحيها على أحد أهم شواطىء البترون شمال لبنان.

وكان الفنان أيمن زبيب يتحضر لتصوير كليب غنائي مع المخرج كرم كرم ابن شقيق نجوى كرم الراحل نقولا كرم، من خلال أغنية جديدة له باللهجة اللبنانية ذات النمط الموسيقي الإيقاعي، ستصدر قريبًا على طريقة السينغل، وكذلك يستعد لطرح أغنية على طريقة الديو تجمعه لأول مرة أيضاً بالفنان ناجي الأسطا.