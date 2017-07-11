الصور الأولى من زفاف وسام بريدي وريم السعيدي.. وشهر العسل والطائرة الخاصة التي وُضِعَت تحت تصرّفهما!

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لم تمضِ ساعات قليلة على زواج الإعلامي اللبناني وسام بريدي من عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي، حتى بدأ جمهور الثنائي عبر مواقع التواصل الإجتماعي بتناقل الصور والمعلومات من حسابي الإنستقرام الخاصين بالنجمين وبعض الأصدقاء المقرّبين وذلك في محاولات للتأكد والتدقيق في صحة الخبر.

وبالفعل، ريم ووسام تزوّجا في ميلانو، وقد إختارت ريم فستاناً من تصميم المصمم اللبناني العالمي جورج حبيقة باللون البيج، وحملت باقة ورد زهرية، فيما إختار وسام بدلةً كحلية اللون مع الشاهد على زواجه، وهو أحد الأصدقاء المقرّبين.

ويبدو أنّ وسام أراد أن يُدلّل زوجته، فإختار أن يستقلّ طائرةً خاصة مع الأصدقاء للسفر من ميلانو إلى ميكونوس- اليونان، حيث يمضي اليوم شهر العسل، على أن يعود مع ريم إلى بيروت لبدء التحضير لحفل زفافهما المقرّر إقامته في بيروت في الأول من سبتمبر.