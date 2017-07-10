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بعد 5 سنوات.. جوليا بطرس ستغنّي في دمشق؟!

10
JULY
2017
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ضجّت المواقع الالكترونية بخبر مشاركة جوليا بطرس في حفلات «معرض دمشق الدولي» بدورته التاسعة والخمسين التي تمتدّ من 17 إلى 26 آب (أغسطس) المقبل. كما لفت الخبر الذي إنتشر على نطاق واسع، إلى أنّ إدارة الحدث الفني دعت أيضاً مجموعة من الفنانين من بينهم ملحم زين، ومعين شريف، وحسين الديك، والسوري ناصيف زيتون ليشاركوا في سهرات المهرجان.


مع العلم أن سهرات «معرض دمشق الدولي» كانت متوقّفة منذ 5 سنوات بسبب ظروف الحرب، وستعود قريباً للأضواء. ركّز الناشطون على السوشال ميديا على مشاركة جوليا في ذلك الحدث، على إعتبار أن نجمة «وين مسافر» قليلة الاطلالات ولا توافق على جميع الحفلات التي تتلقّاها.

 

لكن مصدر مقرّب من الفنانة اللبنانية نفى لـ «الأخبار» الخبر، لافتاً إلى أنه لا حفلات لجوليا في سوريا حالياً. وإعتبر أن مثل ذلك الخبر ينتشر يومياً على صفحات المواقع، لذلك لا تصدر جوليا بيانات تنفيه.

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