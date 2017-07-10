نادين الراسي تكشف أخيراً سرّ صورها الحميمة مع الطبيب.. وهذه علاقتها بمسلسل «الهيبة»

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أوضحت الفنانة اللبنانية حقيقة الصور التي التقطت لها مع الطبيب رائد لطوف والتي أحدثت جدلاً كبيراً في الآونة الأخيرة.

وقالت خلال حلولها ضيفة على برنامج «حديث البلد» الذي تقدمه الإعلامية منى أبو حمزة على شاشة «أم تي في» اللبنانية: «الموضوع صار ورائي منذ فترة بعيدة وهو بني على أسس لم تعد موجودة اليوم. المشاكل جمعتنا واليوم كل واحد منا في طريق. لست أول شخص يختار الإنسان الخطأ. وأنا أخطأت في الاختيار كغيري من الناس. عندما نبني علاقة على مشاكل فلن تكون مثمرة. وما بني على باطل فهو باطل. وأنا مقتنعة بالمصير الذي وصلت إليه هذه العلاقة».

وعن الصور التي جمعتهما أضافت: « كُشفت الصور بعد 5 أشهر على انتهاء العلاقة. المهم أن نتابع حياتنا وأن نحب. وليس خطأ أن نسيء الاختيار في مكان ما. نحن بشر والحياة لنا».

ومستعينة بالجملة الشهيرة من أغنية مقدمة مسلسل «الهيبة» قالت: «أكتر ناس عرفوا الصح هني اللي عملوا الغلط. أنا أعيش مرحلة جديدة من حياتي وربحت ما هو أكثر أهمية».

كما أكدت أن زوجها الأول يقف إلى جانبها لأنه يعرفها جيداً. وعما إذا كانت تفكر بالزواج مجدداً بعد تجربتين غير ناجحتين أجابت: «لا أقول توبة لكنني لا أفكر بالزواج حالياً. أنا تزوجت أول مرة في سن الـ 17 وحالياً أنا في الـ 37 ومن هم بمثل عمري يحملون أطفالاً بين أيديهم. مشواري لم ينته ولكنني لا أفكر بالزواج».

كما تحدثت عن زوجة شقيقها جورج الراسي وقالت: «جويل حاتم أطيب إنسانة، قلبها أبيض وهذا الأمر ظلمها». وتوجهت إليها بالقول: «أنا لم أكرهك ولا أعرف الكره. أنا أعشقك ويكفي أنك أنجبت جو».

وأضافت: «جويل كانت ضحية الإعلام وتمّ إستغلالها بوقاحة ووصلت إلى مكان فقدت أعصابها. ولمن يهمه الامر أنا وجويل كنا دائماً نتواصل من تحت الطاولة».

(لها)