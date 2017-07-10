الطب الشرعي يكشف أخيراً سبب وفاة الفنان عمرو سمير.. ما هو؟

A + A -

كشف الطب الشرعي في اسبانيا سبب وفاة الفنان والإعلامي المصري عمرو سمير الذي فارق الحياة عن عمر يناهز 33 عاما الأربعاء الماضي.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن صحف إسبانية أن الطبيب الشرعي الإسباني الذي قام بفحص الإعلامي والفنان المصري، أكد أن عمرو سمير توفي بشكل مفاجئ على سريره بغرفته في أحد الفنادق في الساعة السابعة صباح يوم الأربعاء الماضي، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، وبعد ممارسته للرياضة في صالة للألعاب الرياضية دون تناول أي أطعمة غذائية أو مشروبات سكرية، ما أدى لإصابته بهبوط حاد بعد المجهود الكبير الذي بذله قبل نومه بساعات، وأثر بشكل مفاجئ على قلبه وأدى لوفاته.

وكان الفنان المصري، وهو نجل المذيعة المصرية ماجدة عاصم، قد فجع خبر رحيله المصريين بعد العثور عليه متوفى في غرفته بأحد الفنادق بإسبانيا حيث كان يقضي إجازته هناك.