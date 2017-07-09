بعد فيديو غادة عبد الرازق الشهير.. هذه هي عقوبتها!

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تشهد محكمة جنح المعادي اليوم أولى جلسات محاكمة الفنانة غادة عبد الرازق بتهمة الفعل العلني الفاضح بسبب الفيديو العاري الذي بثته عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام".

وتغيب غادة عن جلسة المحاكمة لوجودها خارج مصر بينما يتواجد محاميها.

وكان أحد المحامين قد أقام دعوى قضائية ضد غادة اتهمها فيها بالتواصل مع معجبيها وهي في حالة تشبه السكر، مرتدية ملابس نوم، وظهر جزء من جسدها بشكل خادش للحياء.

وأضاف في دعواه أن ما ارتكبته غادة تعاقب عليه المادة 178 من قانون العقوبات، والتي تصل العقوبة فيها إلى الحبس سنة.