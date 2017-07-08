شقيقة "أصالة" تخرج عن صمتها بعد قضية الكوكايين

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عبر صفحتها على انستغرام نشرت شقيقتها أصالة نصري ريم فيديو وجهته إلى أصالة تؤكد فيها أنها تدين لها بتربيتها، ولا تسمح لأحد أن يسبها.

وقالت ريم: "أنا حافظت على التربية التي ربيتنا عليها. والله أنا ببيّضلك وجهك، و لا تعتقدي أبداً أنني يمكن أن أفعل شيئاً "يخلي حدا يسبّ عليك وليس أبي، لانك أنت ربيتنا ومستحيل أن أسمح لاحد بأن يسبّك. لم أبذل مجهوداً لان أكون بنت بيت وإنسانة محترمة وأم لولدين وأختك وأخت لأنس وإبنة جيدة ومرضية لوالدتها. وهذا ما احاول ان اكون عليه دائماً".

فهل تكون هذه خطوة من ريم لتكسب رضا اصالة بعد المشاكل الكثيرة بينهما، والتي تمحورت حول معارضة أصالة دخول ريم الفن، والأهم الإختلاف حول السياسة السورية.



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