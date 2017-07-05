بالصورة - أول تعليق لسيف الدين السبيعي بعد انفصاله عن حبيبته كريستين حبيب

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علّق المخرج السوري سيف الدين السبيعي على خبر انفصاله عن الإعلامية اللبنانية كريستين حبيب، بطريقة غير مباشرة.

وغرّد، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، وكتب: "اذا رجعت بجنّ وان تركتك بشقى... لا قدران فلّ ولا قدران أبقى.. فيروز".

وكانت حبيب أعلنت انتهاء علاقتها بالمخرج والممثل السوري بطريقة هادئة.

ونشرت صورة تجمعها بالسبيعي على "انستغرام" وعلقت عليها قائلة: "لم يكن مرورك في حياتي مرورا عابرا، وما كنت أنا من العابرات. لم تقرّبني إليك فحسب بل قرّبتني إليّ. لا بدّ من نهايات، هكذا هي الحكايات. لكن نحاول أن نبتسم للحياة التي وضعت في دربنا أجمل الناس".

وأضافت: "شكرًا لأنك كنت... الأجمل والأشرف".

وختمت رسالتها "شكرًا لكل تلك الطيبة، لكل ذلك السموّ. شكرًا لأنك كنت... كل الحبّ".

(لها)