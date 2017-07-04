بالصورة - هيفاء وهبي باللباس البحري مع هذا الرجل.. ما القصة؟

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الى جانب رجلٍ مجهول.

وظهرت هيفاء باللباس البحري، وهي على أحد الشواطئ، الى جانب رجلٍ، لم يظهر منه سوى نصف وجهه.

ورجّح بعض الناشطين أن تكون صورة النجمة العربية قديمة، فيما أكّد البعض الآخر أنّ هذه الصورة حديثة.

وبغض النظر عن تاريخ التقاط الصورة، إلّا أنّ هوية الرجل لا تزال مجهولة، وبالتالي فهو قد يكون صديق الديفا، ليس أكثر.

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