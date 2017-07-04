لحظة نادرة تجمع “الـ بي سي اي” و “ام تي في” والجمهور يسخر

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ربّ صدفة خير من الف ميعاد”، هذا القول ينطبق على القناتين اللبنانيتين اللتان تنافستان بقوة خلال شهر رمضان الفائت بحصد نسبة مشاهدة عالية وهما LBCI و MTV حيث لم يمر يوم دون ان تكشف محطة LBCI عن المسلسلات التي حصدت نسبة مشاهدة عالية جداً لتعود وتشكك محطة MTV في الارقام بحسب مصادرها الخاصة.

ولكن يبدو ان مسلسل “علاقات خاصة” استطاع ان يجمع ما فرقته الارقام خلال شهر رمضان وذلك بعد ان التقت القناتان على اعادة عرض نفس المسلسل بالتوقيت نفسه والحلقة نفسها.

وقد تفاجأ المُشاهد ببدء عرض القناتان بالتوقيت نفسه الحلقة الاولى من مسلسل “علاقات خاصة” ليلة امس الاثنين تاريخ 3 تموز الحالي الساعة 8.30 مساءً، ما اثار السخرية على عرض المحطتين العمل نفسه. ومنهم من قال “ان اخيراً التقيا LBCI و MTV على “علاقات خاصة” بعد تنافس شديد بينهما خلال شهر رمضان.

فهل هذه الصدفة ستجعل احدى المحطتان تسحب العمل وتعرض عمل آخر؟ ام ان فترة الصيف لم تعد تجذب المحطتين لعرض اعمال جديدة بعد ان جندتا معظم امكانياتهما لعرض كل الاعمال خلال شهر رمضان؟

نذكر ان “علاقات خاصة” دراما اجتماعية من 72 حلقة يغوص في تفاصيل العلاقة التي تجمع بين المرأة والرجل، ويسلط الضوء على الواقع من وجهة نظر المرأة ومن وجهة نظر الرجل وعرض مشكلاتهم الحياتية على لسان المرأة وبلسان الرجل حيث نفهم كيف يرى كل منهما الواقع من وجهة نظره.

المسلسل من بطولة كل من ديمة قندلفت، أحمد زاهر، ماجد المصري، كارمن لبس، كريم كوجاك، باسل خياط، منى واصف، مروة عبدالمنعم، نرمين ماهر، طوني عيسى، سوزان نجم الدين، والعمل من تأليف نور شيشكلي ومن إخراج نور شربتجي، انتاج اونلاين برودكشن.

(بصراحة)