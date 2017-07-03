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بالصور - إليكم ما لا تعرفونه عن حسن جميل حبيب ريهانا.. سيرث هذه الثروة

3
JULY
2017
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أشعلت صور المغنية العالمية ريهانا وحبيبها حسن جميل ابن الملياردير السعودي عبد اللطيف جميل مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية. 
 
ويشار إلى أن هذا الشاب يبلغ الـ 29 عاماً، وهو عمر المغنية العالمية أيضاً. وهو يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عبد اللطيف جميل التي تأسست في العام 1955 وهي الراعي الرسمي للدوري السعودي.
 
وتمتلك عائلته الوكالة الحصرية لشركة «تويوتا» في المملكة العربية السعودية. ويبلغ رأسمالها  مليار ونصف دولار أميركي تقريباً. ويُشار إلى أنّه الوريث الشرعي للشركة.
 
وقد ورد اسم العائلة في المرتبة الـ12 على قائمة العرب الأغنى في العالم بحسب مجلة «فوربس».
 
وكان جميل الإبن يواعد عارضة الأزياء الأميركية ناعومي كامبل. وقد أكدت مصادر مقربة من ريهانا لصحيفة «ذي صن» البريطانية أن العلاقة جدية. وأضافت أنها لم تخض مثلها مع أحد منذ انفصالها عن حبيبها السابق كريس براون.
 
(لها)
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