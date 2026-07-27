ارتفع الذهب بأكثر من واحد في المئة اليوم، بعد أن أدى توقف القتال في الشرق الأوسط إلى انخفاض أسعار النفط، مما هدأ المخاوف حيال التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة.وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.3 في المئة إلى 4103.99 دولارا للأونصة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب، 0.9 في المئة إلى 4106.10 دولارا.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.7 في المئة إلى 59.74 دولارا للأونصة وصعد البلاتين اثنين في المئة إلى 1619.75 دولارا بينما قفز البلاديوم 2.3 في المئة إلى 1271.93 دولارا.