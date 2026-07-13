شهدت الأسواق العالمية تحركات حادة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط عقب تجدّد الضربات العسكرية الأميركية على إيران، إذ قفزت أسعار النفط بنحو 3% وسط مخاوف من إغلاق مضيق هرمز وتعطل الإمدادات.وفي المقابل، عزّز الدولار مكاسبه مدعومًا بإقبال المستثمرين على الأصول الآمنة، بينما تراجع الذهب بأكثر من 1% مع ارتفاع أسعار الطاقة وتحول الأنظار إلى تداعيات الأزمة على الاقتصاد العالمي.وارتفعت أسعار النفط اليوم بأكثر من 3% مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، واتساع نطاق الهجمات في دول المنطقة، ما زاد المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة وحركة الملاحة عبر مضيق هرمز.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.34 دولار، أو 3.08%، لتسجل 78.35 دولارا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.21 دولار، أو 3.09%، إلى 73.62 دولارا للبرميل.وفي المقابل، أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن المعروض العالمي من النفط ارتفع بنحو 4.1 ملايين برميل يوميا خلال حزيران، لكنه لا يزال أقل بحوالي 9.4 ملايين برميل يوميا مقارنة بمستويات ما قبل اندلاع الحرب.