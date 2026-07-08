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واشنطن تضرب إيران.. والنفط الأميركي يقفز!

  • 08 July 2026
  • 1 hr ago
    • Business
  • source: tayyar.org

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