ارتفعت أسعار النفط الأميركي بنحو 3 بالمئة في التعاملات المبكرة الأربعاء، مواصلة مكاسب الجلسة السابقة، بعد شن الجيش الأميركي سلسلة ضربات على إيران، ما عزز المخاوف من انهيار الهدنة الهشة وتجدد التوتر في منطقة مضيق هرمز. وصعد خام غرب تكساس الوسيط 1.95 دولار، أو 2.8 بالمئة، إلى 72.39 دولار للبرميل، بعدما كان قد أنهى جلسة الثلاثاء مرتفعا بالنسبة نفسها. وجاءت المكاسب بعد إعلان القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أن الضربات على إيران نفذت ردا على هجمات استهدفت ثلاث سفن تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز. أخبار ذات صلة