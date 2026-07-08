واشنطن تضرب إيران.. والنفط الأميركي يقفز!
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08 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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ارتفعت أسعار النفط الأميركي بنحو 3 بالمئة في التعاملات المبكرة الأربعاء، مواصلة مكاسب الجلسة السابقة، بعد شن الجيش الأميركي سلسلة ضربات على إيران، ما عزز المخاوف من انهيار الهدنة الهشة وتجدد التوتر في منطقة مضيق هرمز. وصعد خام غرب تكساس الوسيط 1.95 دولار، أو 2.8 بالمئة، إلى 72.39 دولار للبرميل، بعدما كان قد أنهى جلسة الثلاثاء مرتفعا بالنسبة نفسها. وجاءت المكاسب بعد إعلان القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أن الضربات على إيران نفذت ردا على هجمات استهدفت ثلاث سفن تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز. أخبار ذات صلة
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الجيش الإيراني:
- استهدفنا قاعدة أميركية في البحرين ونتعهّد بشن المزيد من الهجمات إذا كرّرت الولايات المتحدة ضرباتها على إيران
- الولايات المتحدة تتحمّل تداعيات انتهاكاتها المتكررة والصريحة لوقف إطلاق النار
- جميع القواعد الأميركية في المنطقة ستكون هدفاً مشروعاً لمسيّراتنا
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