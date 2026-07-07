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Tayyar Article

مؤشر الدولار يصعد مع ارتفاع أسعار النفط بعد إلغاء الولايات المتحدة ترخيصا يجيز بيع النفط الإيراني ويتقدم 0.25في المئة إلى 101.1

  • 07 July 2026
  • 1 hr ago
    • Business
  • source: tayyar.org

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