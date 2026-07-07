Tayyar Article
مؤشر الدولار يصعد مع ارتفاع أسعار النفط بعد إلغاء الولايات المتحدة ترخيصا يجيز بيع النفط الإيراني ويتقدم 0.25في المئة إلى 101.1
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07 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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Just in
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23 :47
العراق: نقل جثمان الشهيد المرشد علي الخامنئي من مطار النجف تمهيدًا لانطلاق مراسم التشييع في النجف وكربلاء يوم غد
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23 :41
رئيس العمليات البحرية الأميركية:
- لن أخوض بكيفية حصولنا عليها وهدف إيران إجبار الشحن التجاري على العبور بمحاذاة سواحلها في هرمز
- نعلم عدد الألغام المزروعة في مضيق هرمز والمعطيات تندرج ضمن الاستخبارات السرية
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23 :16
مستشار المرشد الأعلى الإيراني محسن رضائي:
- القاتلان اللذان اغتالا القائد الشهيد خامنئي يجب ألا يفلتا من العقاب
- الانتقام الجوهري المتمثل في خروج أميركا من المنطقة يجب أن يتحقق حتما لكي يظل مسار تقدمنا مفتوحا
- من الواضح تماما أن الولايات المتحدة ستقود المفاوضات إلى الفشل
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22 :52
البيت الأبيض يؤكد للعربية زيارة الرئيس جوزاف عون إلى واشنطن في 21 تموز
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22 :33
متحدث باسم الخارجية الإيرانية:
- طهران تحث دول المنطقة وشركات الشحن على الامتناع عن أي إجراءات تتعارض مع مذكرة التفاهم
- سلوك بعض السفن في هرمز يعرض الملاحة للخطر ويجعل الممر غير آمن ويعرقل جهودنا لتسهيل العبور
- طهران تفي بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم فيما يتعلق بالتدابير اللازمة لإدارة مضيق هرمز
- اتهامات قطر لإيران بشأن هجوم على سفينة مرتبطة بها في مضيق هرمز محيرة ولا تتفق مع مبدأ حسن الجوار
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22 :14
الرئيس الإيراني: نؤكد الحفاظ على الاستقرار الدائم ولن نقبل أي إخلال بالوعود أو انحراف عن مذكرة التفاهم
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Just in
-
23 :47
العراق: نقل جثمان الشهيد المرشد علي الخامنئي من مطار النجف تمهيدًا لانطلاق مراسم التشييع في النجف وكربلاء يوم غد
-
23 :41
رئيس العمليات البحرية الأميركية:
- لن أخوض بكيفية حصولنا عليها وهدف إيران إجبار الشحن التجاري على العبور بمحاذاة سواحلها في هرمز
- نعلم عدد الألغام المزروعة في مضيق هرمز والمعطيات تندرج ضمن الاستخبارات السرية
-
23 :16
مستشار المرشد الأعلى الإيراني محسن رضائي:
- القاتلان اللذان اغتالا القائد الشهيد خامنئي يجب ألا يفلتا من العقاب
- الانتقام الجوهري المتمثل في خروج أميركا من المنطقة يجب أن يتحقق حتما لكي يظل مسار تقدمنا مفتوحا
- من الواضح تماما أن الولايات المتحدة ستقود المفاوضات إلى الفشل
-
22 :52
البيت الأبيض يؤكد للعربية زيارة الرئيس جوزاف عون إلى واشنطن في 21 تموز
-
22 :33
متحدث باسم الخارجية الإيرانية:
- طهران تحث دول المنطقة وشركات الشحن على الامتناع عن أي إجراءات تتعارض مع مذكرة التفاهم
- سلوك بعض السفن في هرمز يعرض الملاحة للخطر ويجعل الممر غير آمن ويعرقل جهودنا لتسهيل العبور
- طهران تفي بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم فيما يتعلق بالتدابير اللازمة لإدارة مضيق هرمز
- اتهامات قطر لإيران بشأن هجوم على سفينة مرتبطة بها في مضيق هرمز محيرة ولا تتفق مع مبدأ حسن الجوار
-
22 :14
الرئيس الإيراني: نؤكد الحفاظ على الاستقرار الدائم ولن نقبل أي إخلال بالوعود أو انحراف عن مذكرة التفاهم
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