ما جديد أسعار الذهب والنفط؟
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07 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4148.59 دولار للأونصة، في حين انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب 0.2 بالمئة إلى 4160.20 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 61.57 دولارًا للأونصة، وانخفض البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1618.78 دولارًا، وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1264.11 دولارًا.
من جهتها، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتًا أو 0.39 بالمئة إلى 72.29 دولارًا للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 29 سنتًا أو 0.26 بالمئة إلى 68.84 دولارًا للبرميل.
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