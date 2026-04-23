إرتفعت أسعار النفط أكثر من 4% في بداية التداولات الآسيوية قبل أن تنخفض، في ظلّ حالة من عدم اليقين بشأن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في حين يستمرّ شلل مضيق هرمز.



وقرابة الساعة 00,25 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط 4,06% ليصل إلى 96.73 دولارًا للبرميل. كما ارتفع سعر خام برنت 3,62% ليصل إلى 105.63 دولارات للبرميل، لينخفضا مجدّدًا في الدقائق التالية.