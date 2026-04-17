"رويترز": اسعار النفط هبطت 13% بعد إعلان إيران فتح مضيق هرمز
-
17 April 2026
-
34 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
أفادت وكالة "رويترز"، بتراجع أسعار النفط بنحو 13 % اليوم، بعدما قال وزير الخارجية الإيراني إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التجارية طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار في حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت على عدم إغلاق المضيق مرة أخرى".
-
Just in
-
20 :49
بري مرتاح بـ .. حَذَر! (Al-Jadeed) تتمة
-
20 :46
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: منشور ترمب عن منع تنفيذ هجمات في لبنان فاجأ مسؤولين كبارا في إسرائيل
-
20 :45
أطعمة يجب عدم تناولها بعد انتهاء صلاحيتها… وخبراء يحذّرون تتمة
-
20 :37
قائد القيادة المركزية الأمريكية:
- ٨ مروحيات من طراز أباتشي تساهم في المراقبة وتوفير الردع بمنطقة مضيق هرمز
- القوات الأمريكية تواصل فرض حصار بحري كامل على إيران
-
20 :36
مسؤول إيراني كبير لرويترز:
- من شأن الاتفاق المبدئي خلق مجال لإجراء محادثات حول رفع العقوبات والتعويضات عن أضرار الحرب
- من الممكن التوصل إلى اتفاق مبدئي في الأيام المقبلة مع إمكانية تمديد وقف إطلاق النار
- إيران مستعدة لطمأنة العالم بشأن الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي إذا لبيت مطالبها
- لا تزال هناك اختلافات جوهرية بين إيران وأميركا بما في ذلك القضايا النووية مما يستدعي إجراء محادثات جادة
- إبقاء مضيق هرمز مفتوحا سيبقى مشروطا بالالتزام ببنود وقف إطلاق النار بين إيران وأميركا
-
20 :36
الرئيس عون في كلمة شاملة: مستعد للذهاب أينما كان لإنقاذ لبنان... وحده مشروع الدولة هو الأقوى تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
الدولار يتجه لثاني تراجع أسبوعي واليورو عند مستويات ما قبل الحرب
-
بوش الألمانية تتكبد خسائر سنوية لأول مرة منذ 2009
-
الذهب يتجه لمكاسب للأسبوع الرابع مدعوماً بآمال انتهاء حرب إيران
-
تراجع الطلبات الأسبوعية لإعانة البطالة في أميركا رغم الحذر من التوظيف
-
حرب إيران والعملات العربية.. من صمد أمام الدولار ومن تراجع؟
-
الدولار يرتفع قليلا وسط تفاؤل إزاء إبرام اتفاق لإنهاء حرب إيران
-
سبب الحرب.. أمريكا مُصدر صاف تقريبا للنفط لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية
-
يونايتد إيرلاينز تدرس الاندماج مع أميركان إيرلاينز
-
سياحة الأردن تدفع ثمن الحرب.. موسم مفقود وأزمة تتفاقم
-
الذهب يتراجع مع ترقب التطورات بين أمريكا وإيران
-
اقتصاد اليابان يعود للواقع.. صدمة هرمز تدفع طوكيو لكسر حقبة الفائدة الصفرية
-
مطار دبي يتصدر حركة السفر الدولي بـ95.2 مليون مسافر في 2025
-
الإمارات استحوذت على نحو 80% من صادرات الألماس الأنجولي في 2025
-
أميركا تعلن رفع العقوبات عن المصرف المركزي الفنزويلي
-
الذهب يتراجع عن ذروة شهر مع ارتفاع الدولار
-
"الطاقة الدولية": أسعار النفط الحالية لا تعكس الوضع الحالي وقد ترتفع أكثر
-
«أمازون» تتحدى «ستارلينك» بصفقة كبرى للاستحواذ على «غلوبال ستار»
-
صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو في الشرق الأوسط بسبب حرب إيران
-
لوفتهانزا تتأهب لأزمة وقود طائرات وتبحث تقليص أسطولها
-
6 أمور غيرتها حرب إيران في سوق النفط
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
بري مرتاح بـ .. حَذَر!
-
-
-
17 April 2026
-
أطعمة يجب عدم تناولها بعد انتهاء صلاحيتها… وخبراء يحذّرون
-
-
17 April 2026
-
الرئيس عون في كلمة شاملة: مستعد للذهاب أينما كان لإنقاذ لبنان... وحده مشروع الدولة هو الأقوى
-
-
-
17 April 2026
-
عواد: لبنان لا يحمى إلا بدولة عادلة قوية
-
-
-
17 April 2026
-
EXCLUSIVE
شو الوضع؟ الجنوب يبدأ العودة إلى الجنوب وتناغمٌ أميركي – إيراني... تفجير البيوت متواصل و"التيار": الدولة هي المرجعية الوحيدة
-
-
-
17 April 2026
-
تشييع الرقيب الشهيد بلال خالد بعد تعرُّض دورية للجيش لإطلاق نار في باب التبانة – طرابلس
-
-
-
17 April 2026
-
ماذا ينتظر لبنان بعد "وقف النار"؟ صحيفة أميركية تكشف ..
-
-
-
17 April 2026
-
السيد : " ماذ بعد؟! "
-
-
-
17 April 2026
-
Bassil a CNN: La paz no se logra con los crímenes de guerra israelíes y Hezbollah debe formar parte del consenso libanés
-
-
-
17 April 2026
-
Bassil à CNN : la paix ne se fera pas au prix des crimes de guerre israéliens et le Hezbollah doit faire partie du consensus libanais
-
-
-
17 April 2026