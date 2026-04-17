أفادت وكالة "رويترز"، بتراجع أسعار النفط بنحو 13 % اليوم، بعدما قال وزير الخارجية الإيراني إن ​مضيق هرمز​ مفتوح أمام جميع السفن التجارية طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار في حين قال الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​ إن إيران وافقت على عدم إغلاق المضيق مرة أخرى".