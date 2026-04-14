انتعش سعر الذهب اليوم الثلاثاء بعد أن سجل في اليوم السابق أدنى مستوى له منذ ما يقرب من أسبوع، وذلك مع تراجع أسعار النفط على خلفية الآمال في إجراء مزيد من محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، مما هدأ مخاوف التضخم.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4768.19 دولار للأوقية عند الساعة 02:37 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ السابع من أبريل نيسان في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم يونيو 0.5 بالمئة إلى 4790.70 دولار.

