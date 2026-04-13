ما آخر تطورات الذهب والنفط؟
13 April 2026
انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من أسبوع تحت ضغط ارتفاع الدولار، في حين أدى الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم وتراجع التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا العام.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 4694.30 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى له منذ 7 نيسان. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم حزيران 1.4 في المئة إلى 4717.80 دولار. وارتفع مؤشر الدولار مما زاد من تكلفة الذهب المقوم بالدولار بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وقفزت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، مما أثار مخاوف من التضخم، في الوقت الذي تستعد فيه البحرية الأميركية لفرض سيطرتها على مضيق هرمز، الأمر الذي قد يحد من شحنات النفط الإيرانية بعد فشل الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. ورد الحرس الثوري الإيراني بالتحذير من أن السفن العسكرية التي تقترب من المضيق ستُعتبر منتهكة لوقف إطلاق النار وسيتم التعامل معها بصرامة وحسم، مما يشير إلى احتمال حدوث تصعيد خطير.
09 :52
وزير المالية الإسرائيلي: هذه الحرب يجب أن تنتهي بالقضاء نهائيا على القدرات النووية الإيرانية
09 :37
وزارة الصحّة الإسرائيليّة: 7693 مصابًا منذ بداية الحرب على إيران بينهم 104 لا يزالون يتلقّون العلاج في المستشفيات
09 :36
5 شهداء في غارات اسرائيلية على البازورية والنبطية الفوقا وصير الغربية وشوكين
09 :31
قصف مدفعي وفوسفوري معاد على بلدة زبقين في قضاء صور
09 :20
باسيل في ذكرى ١٣ نيسان: "بالحرب الأهلية الكل بيخسروا" تتمة
09 :17
إسرائيل تفصل التفاوض عن الميدان: التشدد في استهداف الحزب (المدن) تتمة
