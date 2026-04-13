انخفضت ‌أسعار ​الذهب إلى أدنى مستوى ⁠لها منذ ما يقرب من أسبوع تحت ضغط ارتفاع الدولار، في حين أدى الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم وتراجع التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا العام.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 4694.30 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى له منذ 7 نيسان. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب ​تسليم ‌حزيران 1.4 في المئة إلى 4717.80 دولار. وارتفع مؤشر الدولار مما زاد من تكلفة الذهب ‌المقوم بالدولار بالنسبة ​لحائزي العملات الأخرى.



وقفزت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، مما أثار ⁠مخاوف من التضخم، في الوقت الذي تستعد فيه البحرية الأميركية لفرض سيطرتها على مضيق هرمز، الأمر الذي قد ​يحد من شحنات النفط الإيرانية بعد فشل الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. ورد الحرس الثوري الإيراني بالتحذير ⁠من أن السفن العسكرية التي تقترب من المضيق ستُعتبر منتهكة لوقف إطلاق النار وسيتم التعامل معها ​بصرامة وحسم، مما يشير إلى احتمال ⁠حدوث تصعيد خطير.

