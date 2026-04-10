



أعلن رئيس البنك الدولي أجاي بانجا، أن الحرب في الشرق الأوسط سيكون لها تداعيات متسلسلة على الاقتصاد العالمي، حتى لو تم الالتزام بوقف إطلاق النار الهش الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقال بانجا في مقابلة مع رويترز: "الضرر سيكون أعمق بكثير إذا انهار وقف إطلاق النار وتصاعد الصراع".



وكان بانجا قال يم الثلاثاء إن النمو العالمي قد ينخفض بين ثلاث وأربع نقاط مئوية في السيناريو الأساسي، مع انتهاء الحرب مبكرا، وبنسبة تصل إلى نقطة مئوية واحدة إذا استمرت الحرب.



وقال إن التضخم قد يرتفع 200 إلى 300 نقطة أساس، مع تأثير أكبر بكثير- يصل إلى 0.9 نقطة مئوية - إذا استمرت الحرب.