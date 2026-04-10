البنك الدولي: حرب إيران ستبطئ النمو وستكون لها تداعيات متسلسلة
10 April 2026
51 secs ago
source: tayyar.org
أعلن رئيس البنك الدولي أجاي بانجا، أن الحرب في الشرق الأوسط سيكون لها تداعيات متسلسلة على الاقتصاد العالمي، حتى لو تم الالتزام بوقف إطلاق النار الهش الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال بانجا في مقابلة مع رويترز: "الضرر سيكون أعمق بكثير إذا انهار وقف إطلاق النار وتصاعد الصراع".
وكان بانجا قال يم الثلاثاء إن النمو العالمي قد ينخفض بين ثلاث وأربع نقاط مئوية في السيناريو الأساسي، مع انتهاء الحرب مبكرا، وبنسبة تصل إلى نقطة مئوية واحدة إذا استمرت الحرب.
وقال إن التضخم قد يرتفع 200 إلى 300 نقطة أساس، مع تأثير أكبر بكثير- يصل إلى 0.9 نقطة مئوية - إذا استمرت الحرب.
Just in
23 :45
وزارة الخارجية الباكستانية: وصول وفد إيران إلى إسلام أباد اليوم للمشاركة في المحادثات ونأمل بأن تنخرط الأطراف فيها على نحو بناء
23 :40
طائرة مسيّرة تحلّق على علو منخفض جدًا فوق عرمون – خلدة – دوحة الحص
23 :39
بعد تداول مقطع فيديو لأحد العسكريين يردّد شعارات حزبية ودينية... هذا ما أوضحه مصدر أمني للـLBCI تتمة
23 :30
"حزب الله": استهداف مستوطنات يرؤون ونهاريّا وكريات شمونة وأفيفيم وقاعدة شراغا شمال مدينة عكّا المُحتلّة
23 :28
النائب الأول للرئيس الإيراني: ندعم المفاوضين الإيرانيين ليتابعوا باقتدار المهمة الموكلة إليهم من النظام والشعب
23 :27
القناة 12 الإسرائيلية: طائرة AF2 وعلى متنها نائب رئيس الولايات المتحدة والوفد الأمريكي للمفاوضات هبطت في باريس للتزود بالوقود المخطط في طريقها إلى باكستان
