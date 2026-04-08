الذهب عند أعلى مستوى في 3 أسابيع بعد وقف حرب إيران
-
08 April 2026
-
20 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
ارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع اليوم الأربعاء مع إعادة الأسواق تقييم المخاطر على المدى القريب بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب موافقته على تعليق القصف والهجمات على إيران لمدة أسبوعين، ما هدأ من مخاوف التضخم المرتبط بارتفاع أسعار الطاقة، وفقاً لوكالة "رويترز".
وبحلول الساعة 04:09 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.8% إلى 4794.85 دولار للأونصة، بعد ارتفاعه في وقت سابق من الجلسة بأكثر من 3% إلى أعلى مستوى منذ 19 مارس/آذار.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران 3.08% إلى 4828.80 دولار.
وقال ترامب إنه وافق على تعليق القصف والهجمات لمدة أسبوعين وإن الولايات المتحدة تلقت مقترحاً من 10 نقاط من إيران وصفه بأنه أساس عملي يمكن التفاوض بناء عليه.
وجاء هذا الإعلان بعد أن حدد ترامب في وقت سابق موعداً نهائياً لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز أو مواجهة هجوم أميركي واسع على البنية التحتية.
وقال تاجر المعادن المستقل تاي وونج: "هذا ارتفاع تلقائي ناجم عن الارتياح، ويبقى أن نرى ما إذا كانت إيران ستلتزم (بوقف إطلاق النار). بالنسبة للذهب، سيشكل المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم عند 4930 دولارا ثم 5000 دولار عقبتين رئيسيتين. وبالمثل، فإن 80-81 دولارا هو مستوى مهم للفضة".
وقال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن المفاوضات مع الولايات المتحدة ستبدأ في 10 أبريل/نيسان في إسلام أباد، بعد أن قدمت طهران اقتراحاً عبر باكستان، لكنه أضاف أن المحادثات لا تشير إلى نهاية الحرب.
وانخفض الذهب، الذي بدأ العام بقوة، بأكثر من 8% منذ اندلاع الحرب مع إيران في 28 فبراير/شباط.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 4.9% إلى 76.48 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 3.2% إلى 2020.57 دولار، وصعد البلاديوم 4.1% إلى 1529.35 دولار.
-
Just in
-
09 :06
الجيش الإسرائيلي: إنذار عاجل لسكان صور وخصوصًا في شبريحا لإخلاء منازلهم فورًا والتوجه إلى شمال نهر الزهراني
-
08 :59
الخارجية الروسية تعليقًا على وقف إطلاق النار في إيران: نهج الهجوم العدواني غير المبرر مني بالهزيمة
-
08 :57
غارة إسرائيلية استهدفت بلدة صريفا
-
08 :52
الحكومة الألمانية: ندعم الجهود الدبلوماسية بشأن إيران ونحن على اتصال وثيق بواشنطن وشركاء آخرين
-
08 :51
شركات شحن لـ "CNN": مالكو السفن ينتظرون ضمانات موثوقة للتحرك عبر مضيق هرمز
-
08 :48
جَولة للرّاعي والسفير البابوي إلى جَنوبِ لُبنان.. تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
الدولار يتحصن بالتوترات الجيوسياسية مع اقتراب مهلة ترمب لطهران
-
مؤشر: نمو منطقة اليورو يتباطأ إلى أدنى مستوى في 9 أشهر
-
أسعار النفط تواصل الارتفاع مع تصعيد ترامب لخطابه ضد إيران
-
فرنسا تستعيد آخر احتياطياتها من الذهب في أميركا وتجني أرباحاً قياسية
-
دولة عربية تحذر المواطنين من شراء الذهب بهذه الطريقة
-
الذهب ينخفض وسط حذر المستثمرين قبيل انتهاء مهلة ترامب لإيران
-
الذهب يتراجع في بداية الأسبوع
-
تضخم سويسرا يبلغ ذروة عام في مارس متأثراً بصدمة أسعار الوقود
-
النفط يقفز أكثر من 7% بعد تعليقات ترامب بشأن إيران
-
«بوابة التنف» السورية تفتح شريان طاقة عراقياً لمواجهة حصار «هرمز»
-
الأسواق ترتجف.. تهديد ترامب لإيران يشعل النفط ويهز الأسهم والسندات
-
شراكة بـ 2.2 مليار دولار بين "مصدر" و"توتال" للتوسع في آسيا
-
الدولار يرتفع بعد خلو خطاب ترامب من جدول زمني واضح لوقف حرب إيران
-
أسعار الذهب تتراجع
-
حرب إيران ترفع فروقات العوائد على صكوك وسندات المنطقة
-
النفط يتراجع 3% مع استمرار توتر الأسواق
-
الجمارك الأميركية تُعيد 166 مليار دولار من الرسوم الجمركية للشركات
-
الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وسط آمال تهدئة الأوضاع بالشرق الأوسط
-
كيف تؤثر الحرب على شركات الأغذية العملاقة؟
-
أدنى مستوى منذ شهور... تراجع فرص العمل في أميركا بـ300 ألف وظيفة
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
جَولة للرّاعي والسفير البابوي إلى جَنوبِ لُبنان..
-
-
-
08 April 2026
-
إيران و"الخسائر المدفونة".. ماذا فعلت بها الحرب؟
-
-
-
08 April 2026
-
فرنجية لـ«الجمهورية»: الحزب فاجأنا وحذارِ الفتنة
-
-
-
08 April 2026
-
اهتمام بالملف اللبناني داخل الإدارة الأميركية
-
-
-
08 April 2026
-
ترامب: ما يجري قد يمهد لـ"عصر ذهبي في الشرق الأوسط"
-
-
-
08 April 2026
-
"وقف الحرب على كل الجبهات ومنها لبنان موجود في كل نسخ اتفاق التفاوض!"
-
-
-
08 April 2026
-
نتنياهو: ندعم قرار ترامب بتعليق الغارات على إيران
-
-
-
08 April 2026
-
لبنان: 8 شهداء و22 جريحاً بعدوان إسرائيلي على صيدا
-
-
-
08 April 2026
-
مكتب نتنياهو: وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان
-
-
-
08 April 2026
-
ترامب يصف اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران بـ"الانتصار الشامل"
-
-
-
08 April 2026