ارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع اليوم الأربعاء مع إعادة الأسواق تقييم المخاطر على المدى القريب بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب موافقته على تعليق القصف والهجمات على إيران لمدة أسبوعين، ما هدأ من مخاوف التضخم المرتبط بارتفاع أسعار الطاقة، وفقاً لوكالة "رويترز".



وبحلول الساعة 04:09 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.8% إلى 4794.85 دولار للأونصة، بعد ارتفاعه في وقت سابق من الجلسة بأكثر من 3% إلى أعلى مستوى منذ 19 مارس/آذار.



وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران 3.08% إلى 4828.80 دولار.



وقال ترامب إنه وافق على تعليق القصف والهجمات لمدة أسبوعين وإن الولايات المتحدة تلقت مقترحاً من 10 نقاط من إيران وصفه بأنه أساس عملي يمكن التفاوض بناء عليه.



وجاء هذا الإعلان بعد أن حدد ترامب في وقت سابق موعداً نهائياً لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز أو مواجهة هجوم أميركي واسع على البنية التحتية.



وقال تاجر المعادن المستقل تاي وونج: "هذا ارتفاع تلقائي ناجم عن الارتياح، ويبقى أن نرى ما إذا كانت إيران ستلتزم (بوقف إطلاق النار). بالنسبة للذهب، سيشكل المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم عند 4930 دولارا ثم 5000 دولار عقبتين رئيسيتين. وبالمثل، فإن 80-81 دولارا هو مستوى مهم للفضة".



وقال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن المفاوضات مع الولايات المتحدة ستبدأ في 10 أبريل/نيسان في إسلام أباد، بعد أن قدمت طهران اقتراحاً عبر باكستان، لكنه أضاف أن المحادثات لا تشير إلى نهاية الحرب.



وانخفض الذهب، الذي بدأ العام بقوة، بأكثر من 8% منذ اندلاع الحرب مع إيران في 28 فبراير/شباط.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 4.9% إلى 76.48 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 3.2% إلى 2020.57 دولار، وصعد البلاديوم 4.1% إلى 1529.35 دولار.

