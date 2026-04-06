انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات الإثنين المبكرة، متأثرة بصعود الدولار وتراجع الآمال في خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، في ظل ارتفاع أسعار النفط نتيجة استمرار الحرب على إيران وصدور بيانات أميركية قوية بشأن الوظائف.



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 4631.69 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 03:06 بتوقيت غرينتش، فيما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان بنسبة 0.5% إلى 4657.50 دولاراً، وسط تداولات ضعيفة نتيجة إغلاق عدد من الأسواق في آسيا وأوروبا بسبب عطلة.



وقال تيم واترر، كبير محللي الأسواق لدى "كيه.سي.إم تريد"، إن بيانات الوظائف غير الزراعية جاءت قوية، ما زاد من قلق البنوك المركزية التي تميل إلى التشديد، مشيراً إلى أن استمرار المخاوف من التضخم المدفوع بارتفاع أسعار النفط يحدّ من جاذبية الذهب كملاذ آمن.



وأظهرت بيانات صدرت الجمعة أن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 178 ألف وظيفة في آذار، وهو أعلى مستوى منذ كانون الأول 2024، فيما تراجع معدل البطالة إلى 4.3%.



وفي السياق، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، إلى جانب صعود مؤشر الدولار، ما شكّل ضغطاً إضافياً على الذهب المسعّر بالعملة الأميركية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار خام برنت نتيجة تأثر الإمدادات العالمية بالحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.



كما بات المتعاملون يستبعدون بشكل شبه كامل أي خفض لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي خلال العام الجاري، بعدما كانت التوقعات تشير إلى احتمال تنفيذ خفضين قبل اندلاع الحرب.



وبالتوازي، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% إلى 71.98 دولاراً للأونصة، كما انخفض البلاتين بنسبة 0.9% إلى 1970.38 دولاراً، في حين استقر البلاديوم عند 1503.52 دولارات.

