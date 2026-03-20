الذهب يتجه لثالث خسارة أسبوعية مع صعود الدولار وتوقعات تشديد الفيدرالي
20 March 2026
source: العربية
شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا اليوم الجمعة لكنها تتجه لتسجيل انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي تحت ضغط من قوة الدولار وميل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) للتشديد النقدي والذي أضعف الآمال في خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 إلى 4657.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:12 بتوقيت غرينتش. وهبط المعدن النفيس بأكثر من 7% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.
وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان 1.1% إلى 4657.90 دولار، وفق وكالة رويترز.
وزاد الدولار مما يجعل المعدن النفيس المسعر به أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
ويؤدي إغلاق مضيق هرمز إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام مما يفاقم الضغوط التضخمية من خلال رفع تكاليف النقل والتصنيع. وعادة ما يعزز ارتفاع التضخم من جاذبية الذهب كأداة للتحوط، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يحد من الطلب على الأصول التي لا تدر عوائد.
وأبقت معظم البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة الرئيسية أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، لكنها أشارت إلى استعدادها لمزيد من التشديد إذا استمرت صدمة التضخم الناجمة عن أسعار الطاقة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 73 دولارا للأوقية. وصعد سعر البلاتين في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1972.80 دولار. وارتفع البلاديوم 0.4% إلى 1452.21 دولار.
جدار صوت عنيف جدًا فوق الضاحية الجنوبية لبيروت
الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على القليلة والشعيتية في صور
"القناة 12" الإسرائيلية: دفعة صاروخية أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الأعلى تزامنًا مع دفعة إيرانية نحو الوسط
أمطار طوفانية وموجات برَدية وثلوج... تستمرّ حتى نيسان؟! تتمة
أمبري: ضربة أميركية إسرائيلية استهدفت ميناء بندر لنجة في إيران ولا تقارير عن إصابات أو أضرار بالسفن التجارية
"الجزيرة": تفعيل صفارات الإنذار مجددًا في الكويت
الدين الوطني الأميركي يتجاوز 39 تريليون دولار
هجوم على منشآت الغاز القطرية يشعل أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 35%
العقود الآجلة للخام الأمريكي ترتفع مع شن إيران هجمات على منشآت طاقة بالشرق الأوسط
خبز العالم في «مرمى النيران»... أزمة الأسمدة تخنق مزارع الكوكب
بسبب المسيرات الإيرانية.. طائرات تعود أدراجها وتحول مساراتها ورحلات تصل إلى 20 ساعة
الإمارات التزام مستدام بتعزيز الاستقرار وجودة الحياة
أسعار الذهب ترتد من أدنى مستوى في شهر
كوريا الجنوبية تؤمّن إمدادات نفطية «ذات أولوية» من الإمارات
وقود الطائرات عند 200 دولار.. أي تأثير على تذاكر الطيران؟
«الفيدرالي» يواجه اليوم أصعب اختباراته النقدية في ظل الحرب وتذبذب الأسعار
انخفاضات كبيرة في أسعار الذهب والفضة
رسميًا.. أبل تودع طرازين شهيرين من آيفون نهائيًا
الدولار ينخفض وسط بوادر على تجدد شهية المخاطرة مع تراجع النفط
الذهب يتراجع مع تقييم المستثمرين لتداعيات صراع الشرق الأوسط
النفط يهبط بعد توصل بغداد وكردستان لاتفاق للتصدير
«مواقف الرياض»... تحول ذكي يرفع القيمة الاقتصادية للعاصمة
الدولار الأميركي يرتفع بوصفه ملاذاً آمناً بفعل توترات الشرق الأوسط
النفط يواصل الارتفاع مع توترات مضيق هرمز وتهديدات ترامب بضرب جزيرة خارك
الاحتياطي الأسترالي يستهل «أسبوع البنوك» برفع الفائدة
الإمارات: عودة حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها بعد تعليق مؤقت
واشنطن تواصل هجماتها على فصائل العراق
أمطار طوفانية وموجات برَدية وثلوج... تستمرّ حتى نيسان؟!
شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية صباحًا
الشرع: نعمل على إبعاد سوريا عن أيّ نزاع!
كان قد صرّح صباحًا… إسرائيل تغتال مسؤولًا إيرانيًا جديدًا! (صورة)
عدد القتلى في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران
الفيفا يرفض نقل مباريات إيران من أميركا في مونديال 2026
ابنة زعيم كوريا الشمالية تظهر مع أبيها خلال تفقّد لقاعدة تدريبية في بيونغ يانغ
دراسة: التفاعل بين الأم والطفل يتجاوز حدود اللغة
لأول مرة منذ 1967.. إسرائيل تمنع صلاة العيد في المسجد الأقصى
