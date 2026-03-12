الكهرباء الكويتية: خروج 6 خطوط هوائية لنقل الطاقة عن الخدمة
12 March 2026
9 mins ago
source: العربية
كشفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، المهندسة فاطمة عباس جوهر حياة، اليوم الخميس، عن خروج 6 خطوات هوائية لنقل الطاقة الكهربائية في عدة مواقع من البلاد عن الخدمة، وذلك نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن عملية التصدي لعدد من الطائرات المسيّرة، مما تسبب في حدوث اهتزاز مؤقت في الشبكة الكهربائية وانقطاع جزئي ومحدود للتيار الكهربائي في مناطق متفرقة من البلاد.
وأوضحت المتحدثة في بيان، أن فرق الطوارئ المختصة باشرت عملها بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتقييم الأضرار وتنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة، وتم إعادة التيار الكهربائي إلى المناطق المتأثرة بسرعة قياسية، وفق أعلى معايير السلامة والإجراءات الفنية المعتمدة.
كما أكدت أن الوضع الكهربائي والمائي لا يزال تحت السيطرة، وأن منظومتي إنتاج الكهرباء وتحلية المياه ونقلهما تعملان بكفاءة عالية، مع استمرار المتابعة والرصد على مدار الساعة لضمان استقرار واستمرارية الخدمات دون انقطاع.
وتشن إيران هجمات على دول الخليج عقب بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على طهران في 28 فبراير الماضي، وتسببت الهجمات في شبه توقف لحركة الطيران في المنطقة وفوضى في قطاعي الطاقة والنقل حول العالم وإغلاق مضيق هرمز، وهو الشريان النفطي الأهم في العالم.
Just in
12 :26
وكالة "فارس" الإيرانيّة: مقتل ٣٣ طالبًا جامعيًّا منذ بداية الحرب
12 :25
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا موقع "طالقان" النووي في إيران
12 :22
انطلاق صفارات الإنذار في مناطق شمالي إسرائيل
12 :19
وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا لم تسيطر الحكومة اللبنانية على حزب الله فسنسيطر على الأرض وسنفعل ذلك بأنفسنا
12 :18
"إخلاء بعض الطرقات وإغلاقها"... بلديّة عشقوت توضّح! تتمة
12 :08
"رويترز" عن وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش الإسرائيلي تلقى الأوامر بالتأهب لتوسيع عملياته في لبنان
