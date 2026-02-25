

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع إقبال المستثمرين على المعدن النفيس بوصفه ملاذا آمنا خلال التعاملات الآسيوية، في ظل تقييمهم لحالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية بعد أن ألغت المحكمة العليا مجموعة كبيرة من الإجراءات التي اتخذها الرئيس دونالد ترامب.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.72% إلى 5180 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:36 بتوقيت غرينتش. وأنهى المعدن النفيس جلسة التداول السابقة منخفضا بأكثر من 1% مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح بعد أن لامس في وقت سابق من اليوم أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.





وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق لدى كابيتال دوت كوم: "عودة السوق الصينية، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات في الولايات المتحدة، يواصلان تعزيز جاذبية الذهب وإلى حد ما الفضة أيضا"، وفق "رويترز".



وبدأت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء تحصيل رسوم جمركية مؤقتة جديدة نسبتها 10% على الواردات من دول العالم، لكن مسؤولاً في البيت الأبيض قال إن واشنطن تعمل على رفعها إلى 15% مما أثار حالة ضبابية حول سياسات ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية بعد قرار المحكمة العليا الأسبوع الماضي إلغاء الرسوم الجمركية الشاملة.



وأشار مسؤولان بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى عدم وجود رغبة في تغيير سياسة أسعار الفائدة في الأجل القريب.



وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن الأسواق تتوقع حالياً خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس ثلاث مرات هذا العام.



على الصعيد الجيوسياسي، قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إن من المقرر أن تعقد إيران والولايات المتحدة الجولة الثالثة من المحادثات النووية غداً الخميس في جنيف.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 88.23 دولار للأونصة بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين يوم الاثنين.



وصعد البلاتين في المعاملات الفورية 2.1% إلى 2212.72 دولار للأونصة وزاد البلاديوم 1.4% إلى 1793.68 دولار.

