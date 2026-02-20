الذهب يرتفع بعد تقرير ضعيف عن الناتج المحلي الأمريكي
20 February 2026
9 secs ago
source: Reuters
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بعد أن جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي أقل من التوقعات لكن بيانات التضخم فاجأت الجميع بالارتفاع، في حين راقب المستثمرون أيضا التوتر الجيوسياسي المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 5039.42 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1404 بتوقيت جرينتش.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل نيسان 1.3 بالمئة إلى 5060.10 دولار.
وتباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بشكل حاد إلى معدل سنوي قدره 1.4 بالمئة في الربع الرابع، وهو أقل بكثير من توقعات الاقتصاديين البالغة ثلاثة بالمئة، إذ أثر إغلاق الحكومة وتراجع الإنفاق الاستهلاكي على النشاط الاقتصادي.
في غضون ذلك، ارتفع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، 0.4 بالمئة في ديسمبر كانون الأول على أساس شهري، مقارنة بتقديرات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى ارتفاع 0.3 بالمئة.
وقال تاي وونج المتعامل المستقل في قطاع المعادن "الانحراف الكبير عن التوقعات في نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع والمخاوف بشأن الائتمان الخاص بفعل ’بلو أول’ يحميان الذهب من قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية التي تُعدّ الأعلى منذ عام تقريبا".
وانخفضت أسهم بلو أول كابيتال أربعة بالمئة في التداول قبل فتح السوق بعدما تسببت خطة شركة إدارة الأصول لإعادة رأس المال من صندوق ديون صغير في إثارة قلق المستثمرين وضغطت على المنافسين.
وعادة ما يتجه الذهب الذي لا يدر عائدا للارتفاع عندما تنخفض أسعار الفائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 3.1 بالمئة إلى 80.76 دولار للأوقية. وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 2.4 بالمئة إلى 2120.85 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 1714.18 دولار.
