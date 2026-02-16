living cost indicators
الذهب يهبط ويكسر حاجز 5000 دولار للأونصة

16
FEBRUARY
2026
انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع ارتفاع الدولار بعد أن سجل المعدن النفيس مكاسب تزيد على 2% في الجلسة السابقة، إذ أدت بيانات التضخم الأميركية الأقل من المتوقع إلى زيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وبحلول الساعة 03:10 بتوقيت غرينتش انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.29% إلى 4977.24 دولار للأونصة بعد ارتفاعه 2.5% في الجلسة السابقة.

ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان 0.76% إلى 5008.00 دولار للأونصة.

وارتفع مؤشر الدولار اليوم الاثنين، الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أعلى سعرا لحائزي العملات الأخرى.

قالت وزارة العمل يوم الجمعة إن مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي ارتفع 0.2% في يناير/كانون الثاني، وهو ما يقل عن توقعات خبراء الاقتصاد بزيادة 0.3%، بعد ارتفاع غير معدل بنسبة 0.3% في ديسمبر/كانون الأول. وعادة ما يؤدي انخفاض التضخم إلى زيادة فرص خفض أسعار الفائدة.

ووفقاً لبيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن، يتوقع المشاركون في السوق في الوقت الراهن خفضاً إجمالياً في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا العام، مع توقع أول خفض في يوليو/تموز.

ويميل الذهب الذي لا يدر عائداً إلى الارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 76.92 دولار للأونصة بعد صعودها 3% يوم الجمعة.

ونزل البلاتين 0.4% إلى 2054.35 دولار للأونصة. وارتفع البلاديوم 0.4% إلى 1692.23 دولار للأونصة.

وقال رئيس شركة تارجت للاستثمار، نور الدين محمد، إن النطاق الضيق الذي تتحرك فيه أسعار الذهب يعتبر تمهيد للمزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف محمد، في مقابلة مع "العربية Business"، أن أسعار الذهب كان من المفترض أن تتراجع في ختام تعاملات الأسبوع مع صدور بيانات اقتصادية أميركية أظهرت ارتفاع عدد الوظائف وقوة سوق العمل.

وأوضح أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لن يكون مضطراً لخفض أسعار الفائدة، وبالتالي قد تتأثر أسعار الذهب خلال الفترة الحالية، وتابع: "لكن المعدن الأصفر يستفيد من التوترات الجيوسياسية المستمرة".

ورفع محللون من "إيه إن زد" توقعاتهم لسعر الذهب في الربع الثاني إلى 5800 دولار من 5400 دولار مستندين في ذلك إلى جاذبيته بين أصول التأمين، لكنهم أشاروا إلى أن الفضة التي لا تزال تحظى بالدعم من طلب قوي من المستثمرين قد تشهد تراجعاً لزخم الصعود بسبب إحجام قطاعات صناعية عن الشراء بأسعار مرتفعة.
