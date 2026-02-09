الذهب والفضة يواصلان مكاسبهما مع تراجع الدولار

A + A -

واصل الذهب والفضة مكاسبهما اليوم الاثنين في ظل تراجع الدولار، في حين ينتظر المستثمرون تقريراً مهماً عن سوق العمل الأميركي سيصدر في وقت لاحق من الأسبوع لتقييم مسار أسعار الفائدة.ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 5029.09 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:37 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعه بنسبة تقارب 4% يوم الجمعة.وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان 1.4% إلى 5051.0 دولار للأونصة، وفقاً لوكالة "رويترز".وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.5% بعد زيادتها بنسبة 10% في الجلسة السابقة.وهبط الدولار إلى أدنى مستوى له منذ الرابع من فبراير/شباط، مما جعل المعادن المقومة بالدولار أرخص ثمناً بالنسبة للمشترين الأجانب.وقفزت أسواق الأسهم الآسيوية إلى أعلى مستوياتها مع الفوز الساحق الذي حققته ساناي تاكايتشي، رئيسة وزراء اليابان، في الانتخابات مما أثار التوقعات بسياسات أكثر تيسيراً، في حين ساد شعور بالارتياح بين المستثمرين في وول ستريت بعد الانتعاش الأخير.قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أمس الأحد إنه لا يتوقع أن يتحرك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بسرعة لتقليص ميزانيته العمومية، حتى في ظل ترشيح كيفن وارش، الذي انتقد مشتريات البنك المركزي الأميركي من السندات، لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي.وقالت رئيسة بنك مجلس الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو ماري دالي يوم الجمعة إنها تعتقد أن هناك حاجة إلى خفض واحد أو اثنين آخرين في أسعار الفائدة لمواجهة ضعف سوق العمل.ويتوقع المستثمرون خفضين على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2026، مع توقع الخفض الأول في يونيو/حزيران.وينتظر المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير/كانون الثاني المقرر صدوره يوم الأربعاء للحصول على مزيد من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية للاحتياطي الاتحادي.وتم تأجيل التقرير الذي كان من المقرر صدوره الأسبوع الماضي بسبب إغلاق جزئي للحكومة استمر أربعة أيام وانتهى الآن.وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس الأحد إن الاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم هو مفتاح نجاح المحادثات النووية مع الولايات المتحدة.وعقد دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون محادثات غير مباشرة في عمان يوم الجمعة، بهدف إحياء الجهود الدبلوماسية وسط تعزيزات بحرية أميركية بالقرب من إيران.وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفع سعر البلاتين في المعاملات الفورية 1.8% إلى 2134.18 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاديوم 1.8% إلى 1737.75 دولار.