الذهب والفضة يتجهان لتراجع أسبوعي.. ماذا عن الدولار!؟

6
FEBRUARY
2026
ارتدت أسعار الذهب والفضة بعد الخسائر المبكرة اليوم الجمعة، لكنها تتجه للتراجع للأسبوع الثاني على التوالي. ومحا التراجع العالمي في أسهم شركات التكنولوجيا وارتفاع قيمة الدولار معظم المكاسب التي حققها المعدنان النفيسان خلال فترة تعافٍ قصيرة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 4790.80 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:24، لكنه يتجه لتراجع أسبوعي بنسبة 1.4%. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان بنسبة 1.7% إلى 4806.50 دولار للأونصة.

واستقرت الفضة في المعاملات الفورية بشكل عام عند 71.32 دولار للأونصة بعد انخفاضها بنسبة 19.1% في الجلسة السابقة، وفقاً لـ "رويترز".

وهبطت في وقت سابق من اليوم بنسبة 10% لما دون مستوى 65 دولاراً، مسجلة أدنى مستوى في أكثر من شهر ونصف.

وتتجه الفضة هي الأخرى لتسجيل خسارة للأسبوع الثاني على التوالي، وانخفضت بنسبة 16% تقريباً بعد أن تراجعت بنسبة 18% الأسبوع الماضي في أكبر هبوط أسبوعي منذ عام 2011.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة "تيستي لايف": يبدو أن الإقبال على المخاطرة قد تراجع، وانخفضت أسعار الأسهم، ومن الواضح أننا نشهد انهياراً حاداً في قيمة "بيتكوين". هناك دلائل كثيرة تشير إلى ضعف شهية الإقبال على المخاطرة بشكل عام. في ظل هذه الظروف، يحافظ الذهب على استقراره نسبياً، بينما تتراجع الفضة تحت وطأة الإحجام عن المخاطرة.

وأشار بنك "جيه بي مورغان" في مذكرة إلى أن التقييمات المرتفعة نسبياً للفضة تجعلها عرضة لتصحيحات كبيرة خلال جلسات الإحجام عن المخاطرة، على الرغم من أن البنك يتوقع مستوى أدنى أعلى على المدى القريب عند حوالي 75 إلى 80 دولاراً، وتعافياً باتجاه 90 دولاراً العام المقبل.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين، ويتجه لتسجيل أقوى أداء أسبوعي منذ نوفمبر/تشرين الثاني. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الأصول المقومة به بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ووفقاً لأداة "فيد ووتش"، يتوقع المستثمرون خفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2026 مع توقع أول خفض في يونيو/حزيران.

وعادة ما تحقق الأصول التي لا تدر عائداً أداءً جيداً في أوقات أسعار الفائدة المنخفضة.

وانخفض البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 4.7% إلى 1892.74 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2918.80 دولار في 26 يناير/كانون الثاني، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.8% إلى 1628.95 دولار. ويتجه المعدنان لتسجيل خسارة أسبوعية.


{{article.title}}
