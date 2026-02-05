living cost indicators
الفضة تهوي بأكثر من 11%.. والذهب دون حاجز 5000 دولار للأونصة

5
FEBRUARY
2026
تحولت أسعار المعادن من تسجيل مكاسب في التعاملات المبكرة من الجلسة الآسيوية اليوم الخميس إلى خسائر حادة وسط تقلبات عنيفة في الجلسات الأخيرة، فيما سجلت أسعار الفضة هبوطاً حاداً بأكثر من 11%، وسط هدوء التوترات الجيوسياسية وتأكيد الولايات المتحدة وإيران عقد مباحثات في سلطنة عمان غداً الجمعة بعد أنباء عن تأجيل الاجتماع.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.97% إلى 4865.2 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:08 بتوقيت غرينتش. وسجل المعدن النفيس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5594.82 دولار الخميس الماضي.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان 1.2% إلى 4891.6 دولار للأونصة.

وهبطت الفضة في المعاملات الفورية 11.8% بحلول الساعة 04:19 بتوقيت غرينتش إلى 77.03 دولار للأونصة. وسجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 121.64 دولار الأسبوع الماضي.

وانخفض البلاتين في المعاملات الفورية 7.68% إلى 2056.9 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2918.80 دولار في 26 يناير/كانون الثاني.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، اتفقت إيران والولايات المتحدة على إجراء محادثات في سلطنة عمان غدا الجمعة، حسبما قال مسؤولون من الجانبين. إلا أن الخلافات تواصلت بينهما، فبينما تصر واشنطن على ضرورة أن تشمل المفاوضات ترسانة طهران الصاروخية تتمسك إيران بمناقشة برنامجها النووي فقط.

وارتفع عدد الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة 22 ألف وظيفة فقط في يناير/كانون الثاني وهو أقل بكثير من توقعات الاقتصاديين بزيادة 48 ألفا، وفقا لبيانات مؤسسة إيه.دي.بي. وعادة ما يؤدي ضعف سوق العمل إلى تعزيز الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة بهدف دعم خلق فرص العمل.

ويتوقع المستثمرون خفضين على الأقل في عام 2026 لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وعادة ما يحقق المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا أداء أفضل في أوقات أسعار الفائدة المنخفضة.
Skynews
