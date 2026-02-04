الذهب يواصل صعوده القياسي

A + A -

واصلت أسعار الذهب مكاسبها، اليوم الأربعاء، مستفيدةً من جاذبيتها كملاذ آمن، في ظل تجدّد التوتر الجيوسياسي بين الولايات المتحدة وإيران، ما عزّز موجة الصعود الحادة التي دفعت المعدن الأصفر إلى تسجيل أفضل أداء يومي له منذ العام 2008 خلال جلسة التداول السابقة.وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.7% ليبلغ 5071.79 دولارًا للأوقية، بعد قفزة قوية بلغت 5.9% يوم الثلاثاء، في أكبر مكسب يومي منذ تشرين الثاني 2008. وكان الذهب قد لامس مستوى قياسيًا عند 5594.82 دولارًا للأوقية، يوم الخميس الماضي. كذلك، صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان بنسبة 3.2% لتسجّل 5092 دولارًا للأوقية.وفي هذا الإطار، قال كبير محللي الأبحاث في شركة "إندوس إند سيكيوريتيز"، جيجار تريفيدي، إنّ الذهب "ارتفع مجددًا ليقترب من مستوى 5000 دولار، بعدما عزّز التوتر الجيوسياسي جاذبية المعدن كملاذ آمن، خصوصًا بعد إسقاط القوات الأميركية طائرة مسيّرة إيرانية".وكان الجيش الأميركي قد أعلن، أمس الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيّرة إيرانية اقتربت "على نحو عدائي" من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن في بحر العرب، في تطور ساهم في رفع منسوب القلق في الأسواق العالمية.