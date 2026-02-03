living cost indicators
ارتفاع أسعار الذهب والفضة بعد موجة بيع حادة!

3
FEBRUARY
2026
ارتفعت أسعار الذهب والفضة بأكثر من 2% اليوم الثلاثاء بعد موجة بيع حادة نجمت عن ترشيح كيفن وارش لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) التالي وزيادة مجموعة "سي.إم.إي" متطلبات الهامش. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 2.2% إلى 4767.33 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:18 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى له فيما يقرب من شهر في الجلسة السابقة. وسجل المعدن النفيس مستوى قياسياً 5594.82 دولار يوم الخميس الماضي. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب لشهر أبريل/نيسان 3% إلى 4791.10 دولار للأونصة، وفقاً لوكالة "رويترز".

وقال كبير محللي السوق في كابيتال دوت كوم كايل رودا: "من المعقول أن يكون هذا السعر قريباً من قيمته العادلة، إذا أخذنا في الاعتبار سلوك السوق غير المنطقي الذي شهدناه لأسابيع عدة". وأضاف: "الأسعار الحالية تعيد الذهب والفضة إلى مستوياتهما التي كانت عليها في أوائل النصف الثاني من يناير". وقفز الذهب 13% تقريباً في يناير/كانون الثاني، مسجلاً أكبر مكاسبه الشهرية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2009، فيما قفزت الفضة 19%. وأضاف رودا: "أيدت الأسواق ترشيح وارش من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب باعتباره شخصاً يتمتع بمصداقية نسبية، ولذا شهدنا تحرك الدولار بناء على ذلك، وكان هذا بمثابة الشرارة التي أشعلت فتيل انهيار أسعار المعادن النفيسة".

ورفعت مجموعة "سي.إم.إي" متطلبات الهامش على عقود المعادن النفيسة الآجلة بعد إغلاق السوق أمس الاثنين. ويعني ذلك يعني زيادة مبلغ الضمان النقدي الذي تفرضه البورصات أو شركات الوساطة لفتح مراكز تداول جديدة أو الاحتفاظ بالمراكز القائمة. ويتم هذا الإجراء عادة عند ارتفاع تقلبات السوق. وقال مكتب إحصاءات العمل بالولايات المتحدة أمس الاثنين إن تقرير التوظيف لشهر يناير/كانون الثاني الذي يحظى بمتابعة دقيقة لن يصدر يوم الجمعة بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الاتحادية.

إغلاق الحكومة الأميركية وأغلقت الحكومة جزئياً يوم السبت بعد عدم تمكن الكونغرس من الموافقة على اتفاق للحفاظ على تمويل وزارة العمل، من بين عمليات أخرى. وأقر مجلس الشيوخ حزمة إنفاق يوم الجمعة. وكان من المقرر أن يتناول مجلس النواب التشريع أمس الاثنين، مع توقع إجراء التصويت النهائي اليوم الثلاثاء. وعبر رئيس مجلس النواب مايك جونسون عن تفاؤله بأن الإغلاق سينتهي في غضون أيام.

مكاسب الدولار وحافظ الدولار على مكاسبه اليوم، إذ طغت بيانات اقتصادية إيجابية وتوقعات متغيرة لسياسة الاحتياطي الاتحادي على المخاوف بشأن الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية. ويجعل ارتفاع الدولار الذهب المقوم به أكثر كلفة لحاملي العملات الأخرى. ويتوقع المستثمرون خفض سعر الفائدة الأميركية مرتين على الأقل في 2026. وينتعش المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً في ظل انخفاض أسعار الفائدة. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين عن اتفاق تجاري مع الهند يخفض الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الهندية من 50 إلى 18% مقابل توقف الهند عن شراء النفط الروسي وخفض الحواجز التجارية. سعر الفضة وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.8% إلى 81.61 دولار للأونصة. وبلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 121.64 دولار يوم الخميس. وصعد سعر البلاتين في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2134.10 دولار للأونصة بعد أن سجل مستوى قياسيا 2918.80 دولار في 26 يناير/كانون الثاني، وتراجع سعر البلاديوم 0.5% إلى 1711 دولاراً.
