living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هبوط حاد للذهب.. والفضة تتراجع بأكثر من 10%

2
FEBRUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
واصل الذهب انخفاضه يوم الاثنين، متأثرا بارتفاع الدولار، في ظل ترقب المستثمرين لنهج كيفن وارش مرشح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة، فيما هبطت الفضة بأكثر من 10%.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 5.01% إلى 4649.18 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:11 بتوقيت غرينتش.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط 2.31% إلى 4635.30 دولار للأونصة.

وكان الذهب قد سجل مستوى مرتفعاً غير مسبوق عند 5594.82 دولار يوم الخميس الماضي.

فيما واصلت الفضة الخسائر وهبطت بأكثر من 10% في أحدث تعاملات إلى 76.04 دولار للأونصة. وكانت قد سجلت مستوى مرتفعاً غير مسبوق عند 121.64 دولار يوم الخميس.

وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 6.07% إلى 2065.79 دولار للأونصة بعد أن سجل مستوى مرتفعاً غير مسبوق عند 2918.80 دولار في 26 يناير/كانون الثاني.

من جانبه، قال محلّل الأسواق المالية في شركة "First Financial Markets"، دانيال البنا، إن التراجعات الحادّة التي يشهدها الذهب والفضة "تجاوزت نطاق جني الأرباح التقليدي"، موضحاً أنها جاءت بعد صعود عمودي وغير صحي قفز فيه الذهب بأكثر من 400 دولار في يوم واحد، بما لم يترك للبنوك والمستثمرين والوسطاء فرصة كافية لامتصاص المخاطر.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن ما حدث كان "تصفيات قسرية وغسلًا للسوق" بفعل رفع الهوامش (Margins) لدى الوسطاء والمؤسسات، إذ طُلِب من المستثمرين ضخ سيولة إضافية لتغطية مراكزهم، ومن عجز عن ذلك اضطر للتخارج السريع، فتضاعفت موجة الهبوط تحت تأثير الذعر.

ولفت إلى أن الذعر تفاقم مع الانزلاق السريع من مستويات 5,400–5,500 دولار إلى مشارف 4,700 دولار للأونصة، ما أخرج من اشترى عند القمم وأحرق من استخدم الرافعة المالية المرتفعة، مؤكداً أن "تسعير الأسواق لتشدّد كيفن وورش في السياسة النقدية" زاد الضغط المعنوي على المعدنين.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout