الذهب يتراجع لكنه يتجه لأفضل مكاسب شهرية منذ 1980

A + A -

انخفض الذهب بأكثر من 4% اليوم الجمعة بسبب ما تردد حول احتمال تولي شخص يميل للتشديد النقدي رئاسة "مجلس الاحتياطي الفيدرالي"، لكن المعدن النفيس لا يزال في طريقه لتحقيق أقوى مكاسب شهرية له منذ عام 1980 مع إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن وسط توتر جيوسياسي واقتصادي مستمر.بحلول الساعة 03:23 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 3.9% إلى 5183.21 دولار للأونصة بعد تراجعه 5% في وقت سابق.وسجل الذهب مستوى لم يبلغه من قبل عند 5594.82 دولار في الجلسة الماضية، وفقاً ل "رويترز".وتجاوزت مكاسب الذهب 20% حتى الآن هذا الشهر محققاً زيادة للشهر السادس على التوالي، في أكبر ارتفاع شهري منذ يناير/كانون الثاني 1980.وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط 2.7% إلى 5176.40 دولار للأونصة اليوم الجمعة.وقال تيم ووترر، كبير محللي التداول في "كيه.إم.سي": لذا، فإن اختيار رئيس للبنك المركزي الأميركي ربما يكون أقل ميلاً للتيسير النقدي وانتعاش الدولار، كل ذلك ساهم في انخفاض سعر المعدن النفيس.وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يعتزم الكشف اليوم الجمعة عن مرشحه لرئاسة "مجلس الاحتياطي الفيدرالي" خلفاً لجيروم باول.وتعافى الدولار من أدنى مستوياته في عدة سنوات، مدعوماً جزئياً بقرار يوم الأربعاء الإبقاء على أسعار الفائدة الأميركية دون تغيير، لكنه يتجه لتكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة الذهب المسعر بالعملة الأميركية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. ولا تزال الأسواق تتوقع خفض سعر الفائدة مرتين في عام 2026.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هوى سعر الفضة في المعاملات الفورية 5.7% إلى 109.55 دولار للأونصة بعد أن سجل ذروة قياسية عند 121.64 دولار في الجلسة الماضية. وكسب المعدن 56% حتى الآن هذا الشهر في طريقه لتحقيق أفضل أداء شهري له على الإطلاق.وخسر البلاتين 5.3% إلى 2489.31 دولار للأونصة بعد بلوغه أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2918.80 دولار يوم الاثنين، بينما ارتفع البلاديوم 5.8% إلى 1890.25 دولار.