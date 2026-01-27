ارتفاع اضافي.. الذهب والفضة بالقرب من مستويات مرتفعة قياسية!

A + A -

ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء بعد أن تجاوز مستوى 5100 دولار للمرة الأولى في ‍الجلسة السابقة، مع استمرار الطلب على الملاذ الآمن وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي، بينما حومت ‍الفضة أيضا قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 5065.07 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:29 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسياً بلغ 5110.50 دولار أمس.وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط 0.4% إلى 5059.90 ⁠دولار للأونصة، نقلاً عن وكالة "رويترز".وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد "نهج سياسات ترامب المثير للاضطرابات هذا العام يصب في مصلحة المعادن النفيسة بوصفها استثماراً دفاعياً. وتهديداته بفرض رسوم جمركية أعلى على كندا وكوريا الجنوبية كافية ليظل الذهب خيار ملاذ آمن".ومما يزيد الأمور غموضاً من الناحية الجيوسياسية، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين إنه سيرفع الرسوم الجمركية على واردات كوريا الجنوبية من السيارات والأخشاب والأدوية إلى ‍25%، منتقداً سول لعدم إقرار اتفاق تجاري تم التوصل إليه مع واشنطن.وجاء ذلك بعد أن هدد ترامب بفرض ‍رسوم جمركية على ‍أوتاوا في أعقاب زيارة رئيس ⁠الوزراء مارك الكندي كارني إلى الصين ‌في وقت سابق من هذا الشهر.وقال ⁠ووترر: "أدى تدخل المسؤولين ‍الأميركيين واليابانيين لتثبيت سعر الين إلى تراجع الدولار وهو ما كان بمثابة هدية لسعر الذهب"، ⁠في حين تعرض الدولار لمزيد من الضغوط بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي المحتمل وسياسات ترامب المتقلبة، مما أدى إلى انخفاض ‌سعر الذهب المقوم بالدولار للمستهلكين من حائزي العملات الأخرى.ومن المتوقع أن يثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في اجتماعه الذي سيبدأ في وقت لاحق اليوم، وسط تحقيق جنائي تجريه إدارة ترامب مع رئيسه جيروم باول.وارتفعت الفضة في المعاملات ‍الفورية 5.2% إلى 109.22 دولار للأونصة، بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 117.69 دولار أمس الاثنين. وارتفعت الفضة بالفعل 53% منذ بداية العام.وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 2.5% إلى 2658.19 دولار للأونصة بعد أن سجل مستوى قياسيا عند 2918.80 دولار في الجلسة ‌السابقة، بينما انخفض البلاديوم 1.3% إلى 1956.‍31 دولار.