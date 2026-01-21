living cost indicators
الذهب يتخطى حاجز 4800 دولار للمرة الأولى

21
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ارتفع الذهب إلى مستوى قياسي جديد متجاوزا حاجز 4800 دولار اليوم الأربعاء مدعوما بزيادة الطلب ‍على الملاذ الآمن وتراجع الدولار مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بعد أن تبادلت الولايات المتحدة ‍وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي التهديدات باتخاذ إجراءات بسبب محاولة الرئيس دونالد ترامب الاستيلاء على غرينلاند.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 4818.03 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:25 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس مستوى قياسيا بلغ 4836.24 ⁠دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/ شباط 1% إلى 4813.50 دولار للأونصة، وفق "رويترز".

وقال ترامب أمس الثلاثاء إنه "لن يتراجع" عن هدفه المتمثل في السيطرة على غرينلاند، ورفض استبعاد الاستيلاء بالقوة على الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي.

وأضاف: "أعتقد أننا سنعمل على شيء سيسعد حلف شمال الأطلسي جدا ويسعدنا جدا، لكننا نحتاجها (غرينلاند) لأغراض أمنية"، مشيرا إلى أن الحلف لن يكون ‍قوياً جداً بدون الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن أوروبا لن تستسلم ‍أمام المتنمرين أو ‍ترضخ للترهيب، في انتقاد ⁠لاذع لتهديد ترامب بفرض رسوم جمركية باهظة ‌إذا لم تسمح له أوروبا ⁠بالسيطرة على غرينلاند.

وتراجع الدولار قرب ‍أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع مقابل اليورو والفرنك السويسري اليوم الأربعاء بعدما تسببت تهديدات البيت الأبيض ⁠بشأن غرينلاند في موجة بيع واسعة للأصول الأميركية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس ‌الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الذي سيعقد في 27 و28 يناير/ كانون الثاني رغم دعوات ترامب لخفضها.

وعادة ما يرتفع الذهب، الذي لا يدر عائداً، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وارتفعت الفضة في ‍المعاملات الفورية 0.1% إلى 94.68 دولار للأونصة، بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 95.87 دولار أمس الثلاثاء.

وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.9% إلى 2485.50 دولار للأونصة بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 2511.80 دولار في وقت سابق من اليوم، ‌بينما ارتفع البلاديوم 0.4% إلى 1873.‍18 دولار.
{{article.title}}
