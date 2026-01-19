الذهب والفضة يقفزان لمستويات قياسية بعد تهديد ترامب!

A + A -

ارتفعت أسعار الذهب والفضة إلى ‍مستويات غير مسبوقة اليوم الاثنين، إذ تهافت المستثمرون على ‍أصول الملاذ الآمن في ظل تنامي التوتر بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على دول أوروبية على ⁠خلفية قضية السيطرة على غرينلاند.وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 4670.01 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:10 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4689.39 ‍دولار. وقفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط 1.8% ‍إلى ‍4677 دولاراً، وفقاً لوكالة "رويترز".وارتفعت الفضة ⁠في المعاملات الفورية ‌4.4% ⁠إلى 93.‍85 دولار للأونصة بعد أن لامست مستوى غير مسبوق ⁠عند 94.08 دولار. تعهد ترامب يوم السبت بموجة من ‌رفع الرسوم الجمركية على الحلفاء الأوروبيين إلى أن يتم السماح للولايات المتحدة بشراء غرينلاند، مما يرفع حدة الخلاف حول مستقبل هذه الجزيرة ‍القطبية الشمالية الشاسعة التابعة للدنمارك.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 1.9% في المعاملات الفورية إلى 2373.08 دولار للأونصة، وارتفع البلاديوم 0.5% ‌إلى 1809 دولارات للأونصة.