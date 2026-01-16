الذهب يتراجع عن مستوياته القياسية مع تقلص توقعات خفض الفائدة الأميركية

A + A -

واصل الذهب تراجعه اليوم الجمعة بعد أن قلصت بيانات اقتصادية إيجابية التوقعات بخفض قريب لأسعار الفائدة الأميركية، وساهم انحسار الاضطرابات الجيوسياسية في تقليص الطلب على أصول الملاذ الآمن.بحلول الساعة 04:26 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4598.52 دولار للأونصة. لكن المعدن النفيس في طريقه لمكاسب أسبوعية بنحو 2% بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4642.72 دولار يوم الأربعاء.وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط 0.5% إلى 4601.80 دولار، وفقاً لـ "رويترز".وقال كايل رودا المحلل في "كابيتال دوت كوم": "بدأ التحرك نحو الهبوط عامة عندما تراجعت احتمالات تدخل الولايات المتحدة بشكل ما في الاضطرابات الاجتماعية في إيران، ونتلقى بيانات من الولايات المتحدة، وهذا كله يظهر أنه لا توجد حاجة ملحة لخفض أسعار الفائدة".ويتجه الدولار لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث بعد أن أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية تسعة آلاف إلى 198 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، وهو ما دون توقعات عند 215 ألف طلب بحسب استطلاع لـ "رويترز".وارتفاع الدولار يجعل المعادن المسعرة بالعملة الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.وقال أشخاص من داخل إيران، اتصلت بهم "رويترز" يومي الأربعاء والخميس، إن الاحتجاجات يبدو أنها تراجعت منذ يوم الاثنين وتبنى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أيضاً لهجة أقل حدة فيما يتعلق بالتدخل العسكري ضد طهران.بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.8% إلى 90.70 دولار للأونصة، إلا أنها تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية تزيد على 13% بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 93.57 دولار في الجلسة الماضية.وانخفض البلاتين 2.8% إلى 2342.14 دولار للأونصة وفقد البلاديوم 2.3% إلى 1759.07 دولار للأونصة بعد أن سجل أدنى مستوى له في أسبوع في وقت سابق.