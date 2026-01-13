أسعار الذهب تتراجع!

A + A -

تراجع الذهب اليوم الثلاثاء بعد يوم من اجتيازه ‍مستوى 4600 دولار للمرة الأولى على الإطلاق، وذلك جراء عمليات لجني ‍الأرباح وسط تزايد عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.4% إلى 4576.79 دولار للأونصة. وكان الذهب قد سجل أمس مستوى قياسيا ⁠عند 4629.94 دولار.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.6% إلى 4585.40 دولار، وفقاً لوكالة "رويترز".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين إن أي دولة تتعامل تجاريا مع إيران ستواجه رسوما جمركية بنسبة 25% على التجارة مع الولايات المتحدة، في الوقت الذي تدرس فيه ‍واشنطن خيارات الرد على الوضع في إيران التي تشهد أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة ‍منذ سنوات.

وتتوقع ‍شركات كبرى منها ⁠غولدمان ساكس ومورغان ستانلي ‌تخفيضين لأسعار الفائدة الأميركية بمقدار ⁠25 نقطة ‍أساس لكل منهما في يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول.

وتميل الأصول التي لا ⁠تدر عائدا إلى الأداء الجيد مع أسعار الفائدة المنخفضة وخلال حالات عدم ‌اليقين الجيوسياسية أو الاقتصادية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.6% إلى 83.62 دولار للأونصة بعدما سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 86.‍22 دولار أمس الاثنين.

ونزل البلاتين في المعاملات الفورية 2.5% إلى 2283.95 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي له عند 2478.50 دولار في 29 ديسمبر/كانون الأول.

وتراجع البلاديوم ‌3.7% إلى 1774.44 دولار.