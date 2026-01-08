living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الذهب على أبواب "منطقة السماء المفتوحة".. سيناريو عسكري سيغير قواعد اللعبة

8
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال رئيس قسم الأبحاث في "Equiti Group" رائد الخضر، إن الأسواق تشهد سلوكاً واضحاً من قبل المستثمرين الذين ينظرون إلى أي هبوط على أنه "فرصة ذهبية" للشراء السريع.

وأضاف الخضر في مقابلة مع "العربية Business"، أن الظروف الجوهرية التي دفعت الأسعار للصعود ما زالت قائمة، ما يجعل عمليات التراجع الحالية مجرد تصحيحات وجني أرباح ضمن مسار صاعد واضح.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب اليوم الأربعاء 1.17% أو 52.78 دولاراً إلى 4,442.31 دولار، بحلول الساعة 12:15 بتوقيت غرينتش. فيما انخفضت الفضة 3.40% إلى 78.28 دولاراً.

وأكد أن الذهب والفضة يسجلان حالياً أحجام تداول ضخمة، تقارب ضعف أحجام التداول في معظم فئات الأصول الأخرى، سواء في التداولات المضاربية أو في الطلب على الذهب الملموس.


هل يمكن للذهب أن يهبط دون 4000 دولار؟
قال الخضر إن العودة إلى ما دون مستوى 4000 دولار للأونصة "تتطلب اجتماع عدة عوامل معقدة وصعبة الحدوث في الوقت الحالي".

وأضاف أن أول هذه العوامل هو انقلاب السياسة النقدية الأميركية من التيسير الحالي إلى التشدد ورفع الفائدة مجدداً، وهو سيناريو لن يحدث – على حد تعبيره – إلا في حال فقد بنك الاحتياطي الفيدرالي السيطرة على التضخم تماماً.

وأوضح أن العامل الثاني يتمثل في توقف الحرب الروسية – الأوكرانية والتوصل إلى تهدئة تجارية شاملة بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما يبدو بعيداً عن التنفيذ حالياً. ولذلك، فإن موجة الشراء تبقى هي القوة المهيمنة في السوق.

الذهب في حال حدوث تصعيد عسكري
قال الخضر إن أي تصعيد عسكري – سواء بخطوة مفاجئة من إدارة ترامب في "غرينلاند" أو توتر مع إيران – سيأخذ الذهب إلى ما وصفه بـ منطقة "البلو سكاي"، حيث تكون الآفاق مفتوحة بلا سقف واضح للأسعار.

وأضاف أنه في حال اختراق مستوى 4500 دولار مجدداً، فإن الهدف التالي سيكون 4600 دولار، لكن الأنظار تتجه فعلياً نحو الحاجز النفسي الأكبر وهو 5000 دولار للأونصة، والذي قد يتحقق – بحسب تقديره – في وقت قياسي.

هل الارتفاع سيكون مستداماً؟
قال الخضر إن التوترات الجيوسياسية عادة ما تكون عالية التأثير وسريعة الزوال، ما قد يخلق قفزات حادة في الأسعار، يعقبها تفريغ سريع وجني أرباح يعتمد غالباً على أموال مضاربية ساخنة. وأضاف أن هذه التحركات لا تعني إطلاقاً تغير الاتجاه العام للذهب، بل تعكس تذبذبات واسعة ناتجة عن طبيعة الأخبار الجيوسياسية التي تتغير بوتيرة متسارعة.

وأكد أن الاتجاه الصاعد يبقى هو السائد، لكن مع موجات حادة من الصعود والهبوط.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout