الذهب على أبواب "منطقة السماء المفتوحة".. سيناريو عسكري سيغير قواعد اللعبة

قال رئيس قسم الأبحاث في "Equiti Group" رائد الخضر، إن الأسواق تشهد سلوكاً واضحاً من قبل المستثمرين الذين ينظرون إلى أي هبوط على أنه "فرصة ذهبية" للشراء السريع.وأضاف الخضر في مقابلة مع "العربية Business"، أن الظروف الجوهرية التي دفعت الأسعار للصعود ما زالت قائمة، ما يجعل عمليات التراجع الحالية مجرد تصحيحات وجني أرباح ضمن مسار صاعد واضح.وتراجعت العقود الآجلة للذهب اليوم الأربعاء 1.17% أو 52.78 دولاراً إلى 4,442.31 دولار، بحلول الساعة 12:15 بتوقيت غرينتش. فيما انخفضت الفضة 3.40% إلى 78.28 دولاراً.وأكد أن الذهب والفضة يسجلان حالياً أحجام تداول ضخمة، تقارب ضعف أحجام التداول في معظم فئات الأصول الأخرى، سواء في التداولات المضاربية أو في الطلب على الذهب الملموس.هل يمكن للذهب أن يهبط دون 4000 دولار؟قال الخضر إن العودة إلى ما دون مستوى 4000 دولار للأونصة "تتطلب اجتماع عدة عوامل معقدة وصعبة الحدوث في الوقت الحالي".وأضاف أن أول هذه العوامل هو انقلاب السياسة النقدية الأميركية من التيسير الحالي إلى التشدد ورفع الفائدة مجدداً، وهو سيناريو لن يحدث – على حد تعبيره – إلا في حال فقد بنك الاحتياطي الفيدرالي السيطرة على التضخم تماماً.وأوضح أن العامل الثاني يتمثل في توقف الحرب الروسية – الأوكرانية والتوصل إلى تهدئة تجارية شاملة بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما يبدو بعيداً عن التنفيذ حالياً. ولذلك، فإن موجة الشراء تبقى هي القوة المهيمنة في السوق.الذهب في حال حدوث تصعيد عسكريقال الخضر إن أي تصعيد عسكري – سواء بخطوة مفاجئة من إدارة ترامب في "غرينلاند" أو توتر مع إيران – سيأخذ الذهب إلى ما وصفه بـ منطقة "البلو سكاي"، حيث تكون الآفاق مفتوحة بلا سقف واضح للأسعار.وأضاف أنه في حال اختراق مستوى 4500 دولار مجدداً، فإن الهدف التالي سيكون 4600 دولار، لكن الأنظار تتجه فعلياً نحو الحاجز النفسي الأكبر وهو 5000 دولار للأونصة، والذي قد يتحقق – بحسب تقديره – في وقت قياسي.هل الارتفاع سيكون مستداماً؟قال الخضر إن التوترات الجيوسياسية عادة ما تكون عالية التأثير وسريعة الزوال، ما قد يخلق قفزات حادة في الأسعار، يعقبها تفريغ سريع وجني أرباح يعتمد غالباً على أموال مضاربية ساخنة. وأضاف أن هذه التحركات لا تعني إطلاقاً تغير الاتجاه العام للذهب، بل تعكس تذبذبات واسعة ناتجة عن طبيعة الأخبار الجيوسياسية التي تتغير بوتيرة متسارعة.وأكد أن الاتجاه الصاعد يبقى هو السائد، لكن مع موجات حادة من الصعود والهبوط.