انطلاقة "جنونية" للفضة.. مكاسب تتجاوز 6% واختراق لحاجز الـ 75 دولارا

الفضة لا تصعد، بل تطير.لم ينتظر المعدن الأبيض طويلا ليكشف عن "أنيابه" مع افتتاح تداولات الأسبوع، صباح يوم الإثنين، حيث سجلت الفضة انطلاقة وصفت بـ"الجنونية" و"التاريخية"، محققة مكاسب صاروخية تجاوزت 6%، لتتفوق بذلك على مكاسب الذهب بثلاثة أضعاف، وتعلن نفسها "الحصان الرابح" بلا منازع في سباق الملاذات الآمنة، وسط تدفق هائل للسيولة.أرقام "الطوفان" السعري وبحسب بيانات السوق الفورية، جاءت الأرقام لتعكس حجم "شراهة المخاطرة" كالتالي:السعر الحالي: 75.480 دولارا للأونصة.حجم الصعود: ارتفاع عمودي بلغت قيمته +4.465 دولارا.نسبة التغير: قفزة مذهلة وصلت إلى +6.29% في ساعات معدودة.سيناريو الافتتاح: بدأت الجلسة بـ"فجوة سعرية صاعدة" Gap Up، حيث لم يهبط السعر دون القاع اليومي 72.510 دولارا، بل انطلق مباشرة لاختراق كل المقاومات ملامسا حاجز الـ 76 دولارا عند القمة اليومية 75.968 دولارا.الفضة لا تصعد، بل تطير.. اختراق 75 دولارا بهذه السرعة والسيولة العالية يشير إلى أن المستهدف القادم هو 78 - 80 دولارا خلال جلسات هذا الأسبوع.تحليل "القفزة الكبرى": تدمير مراكز البائعين ويرى محللون اقتصاديون أن هذا التحرك يغير قواعد اللعبة تماما، مشيرين إلى النقاط التالية:فجوة الهروب Runaway Gap: القفز من إغلاق السبت إلى ما فوق الـ 75 دولارا دون تغطية الفجوة يعني أن المشترين يسعون للحصول على الكميات بأي ثمن.عصر الـ 75 دولارا: تحول هذا الرقم الصعب من "سقف مقاومة" عنيد إلى "أرضية دعم" صلبة، حيث يستهدف السوق الآن استعادة القمة التاريخية 82 دولارا التي سجلت قبل أيام.تصفية الدببة: ارتفاع 6% في الصباح الباكر يعني تدميرا شاملا لمراكز البائعين على المكشوف Short Squeeze، مما أضاف وقودا إضافيا للصعود.ووصف أحد خبراء المعادن المشهد قائلا: "الفضة لا تصعد، بل تطير.. اختراق 75 دولارا بهذه السرعة والسيولة العالية يشير إلى أن المستهدف القادم هو 78 - 80 دولارا خلال جلسات هذا الأسبوع".ومع ذلك، ينصح المحللون بالحذر الشديد؛ فالحركة عنيفة جدا، وأي دخول جديد يجب أن يكون مدروسا نظرا لاحتمالية حدوث تصحيحات سريعة ومفاجئة Flash Dips، مع ضرورة مراقبة مستوى الدعم اللحظي بين 74.50 و 75.00 دولارا للحفاظ على الزخم الصاعد.