أسعار الذهب تعود لتحقيق مكاسب بعد خسائر قوية وعنيفة

A + A -

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء، متعافياً من عمليات بيع قوية في الجلسة السابقة، إذ أدى ضعف التداول مع اقتراب نهاية العام إلى زيادة التقلبات، ويتوقع المتعاملون أن تدفع العوامل الأساسية المعادن النفيسة إلى مستويات قياسية جديدة في عام 2026.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 4361.71 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينتش، بعد أن صعد إلى مستوى قياسي بلغ 4549.71 دولار يوم الجمعة، وانخفض إلى أدنى مستوى منذ 17 ديسمبر/كانون الأول أمس الاثنين، وهي أيضاً أكبر خسارة يومية منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول.وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط 0.8% إلى 4377.20 دولار للأونصة، وفق وكالة "رويترز".وقال كايل رودا المحلل في "كابيتال دوت كوم": حقيقة أننا شهدنا عمليات بيع كبيرة منذ فتح يوم الاثنين تظهر فقط التقلبات الكبيرة التي ربما تفاقمت بسبب ظروف التداول الضعيفة نتيجة لموسم العطلات.وحقق المعدن النفيس أداءً رائعاً في عام 2025، إذ ارتفع بنحو 66% حتى الآن. وارتفع الذهب هذا العام مع خفض أسعار الفائدة والرهانات على إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على مزيد من التيسير النقدي، إلى جانب الصراعات الجيوسياسية والطلب القوي من البنوك المركزية وارتفاع الحيازات بالصناديق المتداولة في البورصة.ويتوقع المتعاملون خفض أسعار الفائدة الأميركية مرتين على الأقل في العام المقبل. وتميل الأصول التي لا تدر عائداً مثل الذهب إلى تحقيق أداء جيد عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بالمئة إلى 74.49 دولار للأونصة، بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند 83.62 دولار في الجلسة السابقة.وتكبدت الفضة أكبر خسارة يومية منذ 11 أغسطس/آب 2020 أمس الاثنين.وارتفعت الفضة 158% منذ بداية العام متفوقة على الذهب بفضل إدراجها على قائمة المعادن الحرجة في الولايات المتحدة ونقص المعروض وانخفاض المخزونات وسط ارتفاع الطلب الصناعي والاستثماري.وقال كيلفن وونج محلل السوق في "أواندا": "أتوقع أن يستمر الارتفاع على المدى الطويل لكل من الذهب والفضة مع أهداف سعرية في الأشهر الستة المقبلة عند 5010 دولارات للأونصة بالنسبة للذهب، و90.90 دولار للأونصة بالنسبة للفضة".وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 1.8% إلى 2146.81 دولار للأونصة. وكان قد سجل أمس أكبر تراجع يومي على الإطلاق بعد أن لامس مستوى مرتفعاً غير مسبوق عند 2478.50 دولار.وفقد البلاديوم 0.7% إلى 1605.72 دولار للأونصة، بعد انخفاض قيمته 16% أمس الاثنين.