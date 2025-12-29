الذهب والفضة يسجّلان أول تراجع

A + A -

تراجع الذهب من مستويات قياسية مرتفعة، اليوم الاثنين، مع إقدام المستثمرين على جني الأرباح وتراجع الطلب على الملاذات الآمنة، في ظل انخفاض حدّة التوترات الجيوسياسية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 4513.30 دولارًا للأونصة، بعدما لامس مستوى قياسيًا مرتفعًا بلغ 4549.71 دولارًا يوم الجمعة.

كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب، تسليم شباط، بنسبة 0.3% إلى 4535.50 دولارًا للأونصة.

وهبطت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.3% إلى 78.12 دولارًا للأونصة، بعدما سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة "كيه.سي.إم تريد"، إن "مزيجًا من عمليات جني الأرباح والمحادثات التي تبدو مثمرة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن اتفاق سلام محتمل، أدى إلى تراجع الذهب والفضة".

وكان ترامب قد أعلن، أمس الأحد، أن محادثاته مع زيلينسكي تشير إلى أنهما "يقتربان كثيرًا، وربما قريبان جدًا" من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وحقّقت الفضة مكاسب بنسبة 181% منذ بداية العام، متفوقة على الذهب، بدعم من تصنيفها ضمن قائمة المعادن الأميركية الحرجة، إلى جانب محدودية المعروض وتراجع المخزونات، في ظل ارتفاع الطلبين الصناعي والاستثماري.

وسجل الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2025، إذ صعد بنحو 72% حتى الآن، مسجلًا عدة مستويات قياسية.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 2441.20 دولارًا، بعدما سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2478.50 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

كما تراجع البلاديوم بنسبة 0.8% إلى 1771.99 دولارًا للأونصة.