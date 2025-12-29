living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الذهب والفضة يسجّلان أول تراجع

29
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تراجع الذهب من مستويات قياسية مرتفعة، اليوم الاثنين، مع إقدام المستثمرين على جني الأرباح وتراجع الطلب على الملاذات الآمنة، في ظل انخفاض حدّة التوترات الجيوسياسية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 4513.30 دولارًا للأونصة، بعدما لامس مستوى قياسيًا مرتفعًا بلغ 4549.71 دولارًا يوم الجمعة.

كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب، تسليم شباط، بنسبة 0.3% إلى 4535.50 دولارًا للأونصة.

وهبطت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.3% إلى 78.12 دولارًا للأونصة، بعدما سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة "كيه.سي.إم تريد"، إن "مزيجًا من عمليات جني الأرباح والمحادثات التي تبدو مثمرة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن اتفاق سلام محتمل، أدى إلى تراجع الذهب والفضة".

وكان ترامب قد أعلن، أمس الأحد، أن محادثاته مع زيلينسكي تشير إلى أنهما "يقتربان كثيرًا، وربما قريبان جدًا" من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وحقّقت الفضة مكاسب بنسبة 181% منذ بداية العام، متفوقة على الذهب، بدعم من تصنيفها ضمن قائمة المعادن الأميركية الحرجة، إلى جانب محدودية المعروض وتراجع المخزونات، في ظل ارتفاع الطلبين الصناعي والاستثماري.

وسجل الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2025، إذ صعد بنحو 72% حتى الآن، مسجلًا عدة مستويات قياسية.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 2441.20 دولارًا، بعدما سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2478.50 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

كما تراجع البلاديوم بنسبة 0.8% إلى 1771.99 دولارًا للأونصة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout